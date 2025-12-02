遭爆小巨蛋賣不完 魏如萱小21歲男友反應曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后魏如萱日前宣布重返台北小巨蛋，最新巡演「怪奇的珍珠」台北旗艦場將於2月7日、2月8日在小巨蛋登場，兩場門票已經開賣，不過買氣遇冷在Threads掀起熱議，她則是在IG限動轉發過去的貼文，自我打氣是「長賣型」的歌手，甜蜜的是，剛交往的小21歲男友Ian也在該篇舊文按讚。

魏如萱兩年前也問過「秒殺」問題。（翻攝自IG）

魏如萱的經紀公司去年上半年就開始申請台北小巨蛋的場地，然而每次都遇上強敵成為候補。歷時1年6個月，終於在今年順利取得檔期，魏如萱信心滿滿地說：「經過前面幾場巡演，我已經更熟練，回到小巨蛋我有把握表現得更好。」並加碼透露，嘉賓也都想好準備好了。

魏如萱7月時認愛小21歲男友Ian，卻衰捲入Ian與網紅前任若盈的三角風波，成為Threads上的話題人物。9月她回歸事業投入「怪奇的珍珠」巡演，首站廣州的「上座率」就已被網友拿來討論，她還在演唱會幽默自cue此事，「我剛還去問我經紀人說，我是人氣下滑了是不是？那個票賣不掉是怎樣？」

魏如萱轉發過去貼文為自己喊話。（翻攝自IG）

這次小巨蛋演唱會的門票剛開賣，昨天她在限動轉發2023年的舊文，當時她寫道：「為什麼人家演唱會都秒殺，我都沒有。」又提到有小姊姊安慰她：「因為你是長賣型的歌手。」霸氣回覆自己「好的」兩字，也引來歌迷到當年的貼文留言「買了」、「因為你的歌迷喜歡當優雅的刺蝟，慢慢買票」、「你是養成系」。

