自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

遭爆小巨蛋賣不完 魏如萱小21歲男友反應曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后魏如萱日前宣布重返台北小巨蛋，最新巡演「怪奇的珍珠」台北旗艦場將於2月7日、2月8日在小巨蛋登場，兩場門票已經開賣，不過買氣遇冷在Threads掀起熱議，她則是在IG限動轉發過去的貼文，自我打氣是「長賣型」的歌手，甜蜜的是，剛交往的小21歲男友Ian也在該篇舊文按讚。

魏如萱兩年前也問過「秒殺」問題。（翻攝自IG）魏如萱兩年前也問過「秒殺」問題。（翻攝自IG）

魏如萱的經紀公司去年上半年就開始申請台北小巨蛋的場地，然而每次都遇上強敵成為候補。歷時1年6個月，終於在今年順利取得檔期，魏如萱信心滿滿地說：「經過前面幾場巡演，我已經更熟練，回到小巨蛋我有把握表現得更好。」並加碼透露，嘉賓也都想好準備好了。

魏如萱7月時認愛小21歲男友Ian，卻衰捲入Ian與網紅前任若盈的三角風波，成為Threads上的話題人物。9月她回歸事業投入「怪奇的珍珠」巡演，首站廣州的「上座率」就已被網友拿來討論，她還在演唱會幽默自cue此事，「我剛還去問我經紀人說，我是人氣下滑了是不是？那個票賣不掉是怎樣？」

魏如萱轉發過去貼文為自己喊話。（翻攝自IG）魏如萱轉發過去貼文為自己喊話。（翻攝自IG）

這次小巨蛋演唱會的門票剛開賣，昨天她在限動轉發2023年的舊文，當時她寫道：「為什麼人家演唱會都秒殺，我都沒有。」又提到有小姊姊安慰她：「因為你是長賣型的歌手。」霸氣回覆自己「好的」兩字，也引來歌迷到當年的貼文留言「買了」、「因為你的歌迷喜歡當優雅的刺蝟，慢慢買票」、「你是養成系」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中