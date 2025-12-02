自由電子報
娛樂 最新消息

濱崎步被取消、BENI卻如期開唱 網讚：廣州有guts「會獨立嗎？」

濱崎步（左）上海演唱會被取消、BENI廣州演唱會卻如期舉行，引發國際媒體關注。（翻攝自IG、微博）濱崎步（左）上海演唱會被取消、BENI廣州演唱會卻如期舉行，引發國際媒體關注。（翻攝自IG、微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著中日關係的緊張狀態僵持，日本流行樂天后濱崎步上週六（ 11月29日）上海演唱會被臨時取消，引發國際譁然與質疑。但同一天，另名日本歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會卻能順利舉行，有中國網民大讚廣州好棒、尊重契約精神，甚至高喊「廣州會獨立嗎？」但也有另一派說法指出，BENI之前就曾受邀參加過《歌手2025》，算是「友善」藝人吧！

BENI曾參加《歌手2025》有網友揣測可能被中國當局視為友善藝人。（翻攝自IG、微博）BENI曾參加《歌手2025》有網友揣測可能被中國當局視為友善藝人。（翻攝自IG、微博）

中國外交部對於濱崎步演唱會遭取消、大槻真希被斷電趕下台事件，秉持「裝傻」態度，要歌迷去問主辦單位。

根據去參加BENI演唱會的歌迷PO網表示，現場座無虛席、氛圍熱烈，BENI唱跳兩小時發揮穩定，還獻唱了中日雙語版的《我只在乎你》和全中文的《唯一》，認為廣州履行契約精神，而上海則是過度執行「抵日任務」。

BENI廣州演唱會卻如期舉行，中國網民讚爆，甚至高喊「廣州會獨立嗎？」（翻攝自微博）BENI廣州演唱會卻如期舉行，中國網民讚爆，甚至高喊「廣州會獨立嗎？」（翻攝自微博）

中國歌迷質疑官方的聲浪四起，認為在中國一系列「打壓日本娛樂業」的事件中，為何不同地區的情況有所不同？

據外媒觀察，目前除了歌手BENI的廣州場次，日本搖滾小提琴家Ayasa在北京的演出，爵士樂名人西原健一郎在中國三場巡演中的兩場也都順利完成，極可能是「北京」的影響力鞭長莫及；此外，且濱崎步和大槻真紀的演唱會深受日本文化的影響，例如J-Pop和動漫歌曲，觸及中國當局敏感神經，因此被禁。

西原健一郎。（翻攝自IG）西原健一郎。（翻攝自IG）

日本搖滾小提琴家Ayasa在北京演出順利完成。（翻攝自微博）日本搖滾小提琴家Ayasa在北京演出順利完成。（翻攝自微博）

