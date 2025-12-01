自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

非洲之巔險變奪命關！隊友誤煮「乾燥劑熱水」八弟被毒倒狂吐

《上山吧！台灣隊》全員首映會合體，分享跨越三大洲的極限冒險內幕。（記者潘少棠攝）《上山吧！台灣隊》全員首映會合體，分享跨越三大洲的極限冒險內幕。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立電視攜手台灣大哥大及文策院推出的冒險實境節目《上山吧！台灣隊》將於12月4日隆重登場，今舉行盛大首映會，超過百位KOL、藝人與專業登山者到場共襄盛舉。節目橫跨歐、亞、非三大洲，挑戰瑞士馬特洪峰、非洲吉力馬札羅山與台灣聖稜線，所有參與者在首映會上大談「最靠近死亡的瞬間」，驚險程度讓現場驚呼聲不斷。

雷艾美挑戰5895公尺吉力馬札羅山出現嚴重高山症。（記者潘少棠攝）雷艾美挑戰5895公尺吉力馬札羅山出現嚴重高山症。（記者潘少棠攝）

主持人之一雷艾美坦言，此行對心靈的震撼勝過體能，從出發前壓力夢連發，到真正踏上5895公尺的吉力馬札羅山時，高山症爆發得最猛烈，頭痛像被劈開、呼吸急促、還併發氣喘，情緒一度瀕臨失控。她回憶被隊友催促時，痛到忍不住吼回去：「不要兇！又不是一個人爬！」但她仍咬緊牙關往上走，「只要我還活著，我就會登頂。」

旅程中，她從隊上最愛哭的成員，變成照顧大家的「姊姊」，曾把自己的手套脫給怕冷到手指發白的文姿云，強迫自己把害怕藏起來，「因為弟弟妹妹需要穩定。」她笑說自己第一次踏上歐洲才見識到當地孩子三歲就開始攀岩，「冒險精神是從小養成的」，也因此更期待把台灣精神帶上世界之巔。

MAX帶珍奶攻頂馬特洪峰，卻腦霧誤倒乾燥劑讓八弟喝下。（記者潘少棠攝）MAX帶珍奶攻頂馬特洪峰，卻腦霧誤倒乾燥劑讓八弟喝下。（記者潘少棠攝）

「八弟」蕭志瑋也分享多次踩到會動的石頭，看到岩石往下滑才真正理解生命脆弱。他在台灣聖稜線遇上天雨與濕滑路面，雙腳抖得停不下來，步步都像踩在生死邊界。更扯的是他差點喝下MAX在非洲煮的「乾燥劑熱水」。MAX因高山腦霧，把乾燥劑誤倒進保溫瓶，八弟喝完才發現，當場崩潰乾嘔，氣到三天不想理人：「你是廚師耶！我差點死在乾燥劑！」

世界級跆拳道女將文姿云也被節目拍出少見的脆弱一面。她因寒冷手腳發紫、看到奇怪，物正要靠近研究，卻突然有蟲爬上腳，嚇得大叫。吳佳穎則說，第一次攀岩訓練就閃過「生離死別」畫面，真正踏上結繩隊後更是邊走邊抖，靠著自我對話克服恐懼，身上瘀青一大片也無所謂，「平安回家，就是成功。」

極限馬拉松選手陳彥博最難忘的是在伸手不見五指的漆黑環境攀上峭壁，直到曙光出現，看到腳下壯闊景色的那一刻，讓他感動到難以言喻，稱之為「人生難得的珍貴瞬間。」滑冰國手蕭俊文笑稱，原本攻頂時想翻一下留念，但山上禁止危險動作，只好作罷。

郭泓志首次挑戰聖稜線，不敢示弱躲在睡袋裡偷哭。 （記者潘少棠攝）郭泓志首次挑戰聖稜線，不敢示弱躲在睡袋裡偷哭。 （記者潘少棠攝）

首次登上台灣聖稜線的郭泓志原以為自己身材壯、條件佳，沒想到第一天就後悔到在睡袋裡偷哭，還一路問：「這裡有沒有網咖？」只為視訊老婆小孩報平安。他坦言原本不會特別想家，「但錄十幾天後，下山反而變得超想念。」雖然錄影辛苦又危險，他仍說一句：「薪水沒有很高，但人生有恐惧就要挑戰，我覺得值得。」

《上山吧！台灣隊》將於12月4日（週四）晚間10點在三立都會台首播，當晚11點在MyVideo與HamiVideo上架；12月5日晚間10點於華視頻道播出，12月7日晚間8點則在《上山下海過一夜》YouTube頻道登場，後續也將陸續於馬來西亞、新加坡播映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中