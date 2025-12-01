自由電子報
娛樂 最新消息

（影）悍匪硬闖袁艾菲住宅 驚險對峙中意外有笑點

女星袁艾菲（右）與老公老魚住在新店山區。（翻攝自IG）女星袁艾菲（右）與老公老魚住在新店山區。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星袁艾菲早期以「迅猛龍」藝名參加綜藝節目《大學生了沒》出道，2019年她與老公「老魚」結婚，更在2021年砸千萬購買新店豪宅。近日，袁艾菲在社群平台上曬出一段「悍匪入侵」的影片，只見到一隻猴子闖進她家，夫妻兩人與猴子僵持許久，更忍不住大喊「沒事不要住山上」，不過很多網友都劃錯重點，發現袁艾菲夫妻兩人對話超爆笑。

袁艾菲為了保護貓咪趕緊衝到猴子前面。（翻攝自IG）袁艾菲為了保護貓咪趕緊衝到猴子前面。（翻攝自IG）

袁艾菲住在新店山區，因此有隻猴子意外坐在袁艾菲窗外，老魚準備驅趕猴子，沒想到身手矯捷的猴子竟然自己拉開紗窗闖了進來。袁艾菲看到猴子闖入屋內，大喊：「不要讓牠進來啦」，老魚無奈回答「是我讓牠進來的嗎？」這名意外闖入的社交悍匪大喇喇地在袁艾菲家裡晃來晃去，老魚也鎮定表示不能餵食猴子，要跟猴子保持適當距離並且以聲響試圖驅趕。

猴子闖入袁艾菲家中。（翻攝自IG）猴子闖入袁艾菲家中。（翻攝自IG）

緊張想要保護貓咪的袁艾菲不斷站到貓咪面前，入侵的猴子在屋子裡上演一場「人猴大戰」後，又逕自打開窗戶自行離去。

在 Instagram 查看這則貼文

老魚（@denzel.yu）分享的貼文

