自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鍾明軒告人後去中國 閩南狼硬起來怒反擊

鍾明軒（左）和閩南狼發聲表達各自立場。（翻攝自臉書）鍾明軒（左）和閩南狼發聲表達各自立場。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒昨（30）日在臉書發文以「告人後去中國大陸」為題，點名已對網紅八炯、「閩南狼」陳柏源提告，對此，閩南狼稍早怒反擊。

關於鍾明軒提告一事，閩南狼先揶揄鍾明軒：「在台灣提告我，轉身去中共國？這個動作的目的，不用我多說，大家心裡自然有判斷。」接著表示從頭到尾從來沒有說過鍾明軒「一定收錢」，「我當初的說法是：我們目前沒有掌握他收取利益的證據，這是事實，但沒有證據不代表行為就合理。

閩南狼表示，大家對鍾明軒的爭議，不是因為錢，而是因為 立場、發言、態度、言行引起大量社會反感。

此外，閩南狼重申當初出來講話不是「幫他洗白」，而是因為那段時間鍾明軒遭受巨量輿論壓力，擔心他心理承受不住，所以講出「目前沒有證據」這句客觀事實，希望輿論不要再往更危險的方向走，他強調：「這點我問心無愧。」

另外有關統戰紀錄片的內容，閩南狼澄清只是提到鍾明軒的名字，並沒有指控他收受利益或當共諜，「影片裡的事實都能檢視，談不上誣賴。（你這麼愛去中共國拍影片，人家共產黨員會不認識你嗎？」

最後，閩南狼提醒鍾明軒覺得他的言論有問題，歡迎照程序來，法律他會遵守，程序也不會逃避，「但我也會強調我講的都是可檢驗的事實，沒有任何攻擊人格、捏造內容的部分，其他部分，就讓法律處理。」

相關新聞：（影音）被喊「祖國美人」 鍾明軒表態立場

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中