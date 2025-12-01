鍾明軒告人後去中國 閩南狼硬起來怒反擊

鍾明軒（左）和閩南狼發聲表達各自立場。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒昨（30）日在臉書發文以「告人後去中國大陸」為題，點名已對網紅八炯、「閩南狼」陳柏源提告，對此，閩南狼稍早怒反擊。

關於鍾明軒提告一事，閩南狼先揶揄鍾明軒：「在台灣提告我，轉身去中共國？這個動作的目的，不用我多說，大家心裡自然有判斷。」接著表示從頭到尾從來沒有說過鍾明軒「一定收錢」，「我當初的說法是：我們目前沒有掌握他收取利益的證據，這是事實，但沒有證據不代表行為就合理。

閩南狼表示，大家對鍾明軒的爭議，不是因為錢，而是因為 立場、發言、態度、言行引起大量社會反感。

此外，閩南狼重申當初出來講話不是「幫他洗白」，而是因為那段時間鍾明軒遭受巨量輿論壓力，擔心他心理承受不住，所以講出「目前沒有證據」這句客觀事實，希望輿論不要再往更危險的方向走，他強調：「這點我問心無愧。」

另外有關統戰紀錄片的內容，閩南狼澄清只是提到鍾明軒的名字，並沒有指控他收受利益或當共諜，「影片裡的事實都能檢視，談不上誣賴。（你這麼愛去中共國拍影片，人家共產黨員會不認識你嗎？」

最後，閩南狼提醒鍾明軒覺得他的言論有問題，歡迎照程序來，法律他會遵守，程序也不會逃避，「但我也會強調我講的都是可檢驗的事實，沒有任何攻擊人格、捏造內容的部分，其他部分，就讓法律處理。」

