自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

爆李有宜長期遭冷暴力 名嘴黃光芹再發聲

李有宜昨（30）日宣布退出民眾黨。（翻攝自李有宜臉書）李有宜昨（30）日宣布退出民眾黨。（翻攝自李有宜臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨發言人李有宜昨（30）日無預警宣布請辭發言人及財務監督委員會職務，同時退出民眾黨，外界揣測可能與現任黨主席黃國昌提攜「四大金釵」之一、其三蘆辦公室主任周曉芸搶攻明年三蘆議員選舉有關，電視名嘴、資深媒體人黃光芹跳出來替李有宜抱屈，透露黃國昌上任主席以來，李有宜遭冷暴力對待，稍早黃光芹再發聲。

黃光芹今又在臉書發文表示，一邊對黨內投入甚深，卻突然自己要「淨身出戶」去寫論文；另一邊對有戰功黨員退黨，好似鬆了一口氣，想讓其趕快離開，黨內如此「特殊」作法並無法讓外界釋疑。

黃光芹說，李有宜事件在民眾黨內並非是第一次發生的案例，民眾黨中央若無法思考以公平機制「留才」，而是見獵心喜「麻煩自己走了」，可以順理成章提名主席愛將，那將是民眾黨走向衰落敗亡的開端。

昨黃光芹發文提及李有宜宣布退出民眾黨一事，她說：「李有宜在我面對的新聞人物當中，不過是個小人物。我如果因為她小，或為自身考量，而保持緘默，我就不是黃光芹了。李有宜長期遭『冷暴力』對待，簡單來講，就是被『排擠』。當4隻小雞站在黃國昌主席身邊時，李有宜是沒有被通知的。」

相關新聞：李有宜切心退黨？黃國昌人馬空降搶地盤 黃光芹：她長期遭冷暴力

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中