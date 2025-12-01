爆李有宜長期遭冷暴力 名嘴黃光芹再發聲

李有宜昨（30）日宣布退出民眾黨。（翻攝自李有宜臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨發言人李有宜昨（30）日無預警宣布請辭發言人及財務監督委員會職務，同時退出民眾黨，外界揣測可能與現任黨主席黃國昌提攜「四大金釵」之一、其三蘆辦公室主任周曉芸搶攻明年三蘆議員選舉有關，電視名嘴、資深媒體人黃光芹跳出來替李有宜抱屈，透露黃國昌上任主席以來，李有宜遭冷暴力對待，稍早黃光芹再發聲。

黃光芹今又在臉書發文表示，一邊對黨內投入甚深，卻突然自己要「淨身出戶」去寫論文；另一邊對有戰功黨員退黨，好似鬆了一口氣，想讓其趕快離開，黨內如此「特殊」作法並無法讓外界釋疑。

黃光芹說，李有宜事件在民眾黨內並非是第一次發生的案例，民眾黨中央若無法思考以公平機制「留才」，而是見獵心喜「麻煩自己走了」，可以順理成章提名主席愛將，那將是民眾黨走向衰落敗亡的開端。

昨黃光芹發文提及李有宜宣布退出民眾黨一事，她說：「李有宜在我面對的新聞人物當中，不過是個小人物。我如果因為她小，或為自身考量，而保持緘默，我就不是黃光芹了。李有宜長期遭『冷暴力』對待，簡單來講，就是被『排擠』。當4隻小雞站在黃國昌主席身邊時，李有宜是沒有被通知的。」

