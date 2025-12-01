自由電子報
娛樂 電視

高雄跨年青春世代集結！鼓鼓攜源少年同台 陳忻玥嗨喊海豚音回歸

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026 高雄跨年「雄嗨趴」今年以青春世代為主軸，卡司陣容少年感爆棚，從出道 16 年的全能唱跳歌手「鼓鼓」呂思緯，到人氣男團 AcQUA 源少年、新生代「天使系男聲」洪暐哲、「爆發力女聲」陳忻玥，以及創作女聲 Angie 安吉，再加上台鋼雄鷹 Wing Stars啦啦隊，將在夢時代用滿滿青春能量陪大家迎接2026。

Wing Stars台鋼雄鷹啦啦隊備戰「2026雄嗨趴」，展開一系列密集訓練。（年代提供）Wing Stars台鋼雄鷹啦啦隊備戰「2026雄嗨趴」，展開一系列密集訓練。（年代提供）

與高雄緣分深厚的鼓鼓再次登上雄嗨趴，他把高雄視為人生里程碑城市，不僅在高流辦GX首唱，也在同地成功求婚。這次他更帶著AcQUA源少年推出獨家合作舞台，被粉絲敲碗許久。他大讚後輩們認真又敬業，「我們默契不錯，大家私下還會自主練習！」並喊話希望跨年夜聽見粉絲大合唱，把現場變成超大型KTV。

鼓鼓×AcQUA源少年獻驚喜合作舞臺。（年代提供）鼓鼓×AcQUA源少年獻驚喜合作舞臺。（年代提供）

AcQUA源少年也談到這些年的轉變，從選秀、摸索到站上大型舞台，每個成員都明顯成熟。黃莑茗說自己從證明自己走向聽見內心；盧佾暘笑稱早期和現在大轉變；李秉諭坦言曾因害怕而迷惘，如今卻能站在舞台上真正享受每一秒；林毓家把成長歸功於心態轉變；須弘道則因深度學習音樂文化，對風格與製作更有掌握。五人都喊話要把升級後的自己完整呈現在跨年舞台。

AcQUA源少年要用成熟蛻變的男聲，在高雄跨年舞臺上展現成長與自我風格。（年代提供）AcQUA源少年要用成熟蛻變的男聲，在高雄跨年舞臺上展現成長與自我風格。（年代提供）

洪暐哲將為「2026雄嗨趴」帶來深情歌聲與熱力唱跳，用滿滿能量點燃全場。（年代提供）洪暐哲將為「2026雄嗨趴」帶來深情歌聲與熱力唱跳，用滿滿能量點燃全場。（年代提供）

近年人氣狂飆的洪暐哲，本身擁有 10 年舞齡與韓國練習生底子，舞台魅力強大。他感性說每次看到粉絲舉著燈牌、從遠方趕來都很感動，「謝謝你們一直在，我都有收到。」每次南下高雄，他也必展開「吃光光行程」，直喊汕頭牛肉、夜市美食都不能錯過。

今年以專輯《V》入圍金曲歌后、以《炙愛（女聲版）》掀熱潮的陳忻玥，也將在跨年夜嗨回舞台。她透露最想唱《Lonely》，因為那段海豚音「唱起來超爽、超嗨！」從駐唱歌手到大型舞台，她說這次最大的準備是找回最自在、最真誠的自己，「只想帶給大家能一起享受的演出。」她笑稱以前來高雄最大印象是義大遊樂世界，「超想再去玩一次！」至於跨年儀式感？她大笑：「沒有！不是在台上倒數，就是在回程車上睡著。」

陳忻玥將展現真誠、自在的模樣，帶給觀眾最盡興的舞臺。（年代提供）陳忻玥將展現真誠、自在的模樣，帶給觀眾最盡興的舞臺。（年代提供）

創作才女 Angie 安吉今年以「每月一首」連發作品累積超高人氣，這次再戰雄嗨趴，她明顯感受到自己在舞台敘事與表演成熟度上的提升。她親自參與造型與視覺設計，更加入大量舞者打造升級舞台。爸爸陽帆暖心「指導」她一定要安排舞者：「沒有我來替妳安排！」媽媽 Julie 在旁協助，是她最強後盾。

創作才女Angie安吉再登高雄跨年，不僅舞者規模大升級，還親自參與服裝和視覺設計。（年代提供）創作才女Angie安吉再登高雄跨年，不僅舞者規模大升級，還親自參與服裝和視覺設計。（年代提供）

連兩年站上雄嗨趴的 Wing Stars 啦啦隊也火力全開！她們把跨年演出視為「一年一度的成果發表」，從隊形到體能都加倍訓練。兩位高雄成員螢螢與一粒更跨刀拍攝形象短片；韓籍成員 Mingo 與安芝儇則興奮分享第一次在台灣跨年的期待，Mingo還準備馬年限定祝福：「馬上幸福、馬上發財，中文難不倒我啦！」

「雄嗨趴」卡司星光熠熠，包括告五人、八三夭、Lulu、鼓鼓 呂思緯、AcQUA源少年、洪暐哲、陳忻玥、滅火器、芒果醬、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、Angie安吉、Ponay的原式大樂隊、Wing Stars台鋼雄鷹啦啦隊，由陳漢典、阿本、木木接棒主持。高雄以最熱情的城市溫度，邀全台一起到時代大道倒數迎新

