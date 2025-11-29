92歲素珠阿姨近況曝光 劉福助鬆口內情 突爆料揭張秀卿私下面

張秀卿（左起）、劉福助、白冰冰。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，本週企劃「百萬神曲歡樂在今宵」，邀請到劉福助以及張秀卿來到節目。其中眾人聊到許久未露面的素珠阿姨，劉福助也鬆口曝她近況。

85歲的劉福助在節目中秀歌喉，高亢嗓音讓陽帆讚嘆怎麼一點都沒變，白冰冰也提到當年都是跟在「小劉哥哥」屁股後面蹭吃蹭喝，自己好酒量都這樣練出來的。

劉福助笑說當年陳美鳳、狄鶯、向娃還意外爆料提到一位久未出現螢光幕的素珠阿姨，一夥人年輕時候都一起吃吃喝喝，只要嘴巴甜一點，都是劉福助買單，正當大家詢問素珠阿姨是否一切安好？劉福助也捎上她一切安好。事實上，高齡92歲的素珠阿姨今年10月才在臉書上曬出照片，看起來氣色頗佳，更幽默表示：「老娘一年多沒跟大家在臉書問候，老娘我還很好喔，哈哈！」

劉福助、張秀卿節目高歌。（民視提供）

提到酒後趣事，劉福助爆料張秀卿喝個幾杯就會滿場飛，還給她一個封號「燒酒卿（台語）」，張秀卿更回應說劉福助喝酒算是無趣的人，一喝茫就傻傻坐在位置上，兩人好交情互相爆料讓全場大笑。

