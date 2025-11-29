自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟

〔記者李紹綾／台北報導〕陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。

陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半點不滿，反倒佛系到不行：「來是偶然，去是必然。」

陳揮文告別主持19年的節目。（翻攝自臉書）陳揮文告別主持19年的節目。（翻攝自臉書）

陳揮文透露，電台前幾天告知節目將調整，「飛碟電台有新節目規劃的考量，我百分之百尊重」，他第一個念頭就是韓國瑜教過的那句：「來是偶然，去是必然。」而他也把自己19年的收播，當成一次正式的下台禮，「陳揮文時間，下台一鞠躬」，他認為上台下台都一樣，都是對聽眾「發自內心深深一鞠躬」。

陳揮文強調和電台「好聚好散」，沒有不愉快，還反過來呼籲聽眾一定要繼續支持飛碟電台，畢竟廣播經營不容易，「一轉眼，逾19年的時間，飛碟電台給我完全自由的主持空間，我真的無以為報」。

陳揮文告別主持19年的節目。（翻攝自臉書）陳揮文告別主持19年的節目。（翻攝自臉書）

雖然離開電台，但陳揮文不會消失。他報告自己的未來動向：每週一到五中午12點繼續在YouTube開直播，下午則「伺機到各電視台跑通告、拚經濟」，節目走了，人沒走，只是換平台而已。

最後，陳揮文也在臉書放上一小段原本想在最後一集清唱、但當場忘記的歌曲：「感恩的心，感謝有你，花開花落，我一樣會珍惜。」並向19年來的聽眾喊話：「謝謝每一位聽眾朋友！謝謝飛碟電台！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中