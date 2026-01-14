演歌天后八代亞紀生前「原版裸照」競拍92萬！ 無良公司再加賣「原味內衣」狠嗆：又沒犯法

八代亞紀被日本封為「演歌天后」，鄧麗君的《甜蜜的小雨》、《雨中的點點滴滴》都是翻唱自她的歌曲。（ 本報資料照、翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本「演歌天后」八代亞紀距2023年12月30日逝世已2年有餘，去年推出追悼精選輯《請不要忘記我》時，持有照片及歌曲版權的唱片公司「New Century Records」，便因買專輯搭贈八代亞紀24歲全裸照，引起社會嘩然與漫罵之聲！沒想到，就在八代亞紀仙逝滿2週年之際，這家唱片公司竟預備推出「原味內衣」企劃，再次掀起社會輿論撻伐。

根據日本媒體《週刊女性》報導，八代亞紀年輕時曾跟一家唱片公司老闆交往過，當時被拍立得拍下裸照，但目前照片版權則歸另一家唱片公司「New Century Records」所有。昨（13日）爆出New Century Records這次甚至直接拿出八代亞紀的「原版裸照」出來拍賣，該公司自曝目前競標價已經飆升至日幣92萬元（約18萬元台幣），預計3月31日結標，還加碼劇透4月21日之後要拿八代亞紀的「原味內衣」出來拍賣。

請繼續往下閱讀...

有日媒向New Century Records求證版權、遺族意願與社會觀感問題，該公司直接撂話，「可以賣給想要的人，又能增加收入，那不是很棒嗎！」而且著作權和物品本就歸他們所有，若有人想要買斷，他們也十分願意出售，「我們根本沒有官司，也沒有人來通知，遺族跟前經紀公司也沒聯絡我們，這件事根本沒有理由造成問題。我們擁有（裸照）的權利，也沒有觸犯任何法律，根本沒辦法告我們！」此番無良言論，被網友譏諷創下「恥度無下限」先例。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法