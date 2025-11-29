（專訪）連李安都喊嫉妒！陳玉勳自嘲當年長鏡頭無意義「模仿侯導只是山寨貨」

〔記者許世穎／專訪〕第62屆金馬獎落幕，陳玉勳編導新作《大濛》橫掃最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計，加上會外獎「觀眾票選最佳影片」，共抱回五座獎項，成為本屆最大贏家。導演陳玉勳難掩欣喜，連「台灣之光」李安在會後慶功時都盛讚演員表現亮眼，並替他感到高興，還打趣表示「其實滿嫉妒」。

陳玉勳（中）談起《大濛》的創作歷程，左為方郁婷，右為柯煒林。（記者胡舜翔攝）

回顧多年交情，李安曾笑稱陳玉勳當年是他「一日學生」，還虧他「不聽老師的話好像都很有出息」。陳玉勳受訪時笑言：「不是一天啦，就是一個過程。」他回憶當時寫劇本時會拿給擔任指導老師的李安看，「但他真的很忙，沒什麼表示。我那時候又很想學侯導，所以拍了很多長鏡頭——很長、無意義的長。」直到李安看完後淡淡地說：「文藝腔很重。」他才恍然大悟，「我其實也很心虛，也不知道（鏡頭）在長什麼。」

請繼續往下閱讀...

陳玉勳說，那段時間陸續向前輩們學習，包括王童、侯孝賢、王小棣以及李安，「我們這一輩沒有不愛侯導的。」但真正跟著侯孝賢工作後，他才發現「他是學不來的」，也讓自己意識到：「我真的不要再模仿他，再學也只是個山寨貨。」

導演陳玉勳（左二）編導《大濛》，首度嘗試歷史史詩。（華文創提供）

雖然拍攝《熱帶魚》後李安曾稱讚「很喜歡」，給了陳玉勳莫大鼓勵，但他也坦言，有段時間他覺得自己「不太想拍喜劇了」。然而李安告訴他：「喜劇是個天賦。」這句話一直留在他心底。

談到《大濛》的創作歷程，陳玉勳說這次的題材相對嚴肅，團隊相處雖然快樂，但拍攝氛圍始終收斂。「一開始並沒有設定這是一個喜劇。我過去都在拍喜劇，但這一次我戰戰兢兢地寫劇本，畢竟題材嚴肅，所以從來沒想過要搞笑。」他表示，自己從人物性格出發，讓角色在情境裡自然反應，「該笑就笑、該哭就哭。」

導演陳玉勳（右）拍攝《大濛》認屍戲時，也被方郁婷的表現感動淚。（華文創提供）

回憶片中催淚的「認屍」戲，陳玉勳說當初特別要求現場清場，盡量讓氣氛凝重，「氣壓一來，大家都不太講話。」而年輕演員方郁婷在第一次演出時就全場震住，「她那一 take就非常好，把大家都搞哭了。」

至於下一部作品是否仍走喜劇？陳玉勳笑說：「應該不會。」他透露從《總舖師》到《健忘村》一路嘗試不同喜劇類型，「覺得自己的喜劇已經到達顛峰、也有賣座。後來想做荒謬、黑色喜劇，再之後覺得該收回來了。」一直到《大濛》，他讓自己放得更低、更含蓄，更專注在故事本身。

從前作《消失的情人節》到《大濛》，陳玉勳兩度在金馬獎成為大贏家，但他依舊謙虛，談起曾向李安、侯孝賢學習的歲月甚至帶著自嘲，然而從他不斷調整步伐、反覆自我提醒的過程裡，也可看見這位金馬最佳導演真正的創作姿態：不盲目模仿，不刻意追求風格，而是誠實地面對故事、面對自己。《大濛》已在台上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法