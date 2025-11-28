英凱特王妃千鳥格紋舊衣變鬆了？ 網心疼：瘦太多了

凱特王妃穿上3年前舊衣顯得寬鬆許多。（本報合成圖）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國凱特王妃（Princess Kate）昨（27）日拜訪倫敦國王十字附近的兒童心理健康慈善機構「安娜佛洛伊德中心」，她身上穿的一件千鳥格紋洋裝被眼尖網友發現是3年前曾穿過的舊衣服，一臉親切的凱特露出開心笑容。由於凱特近日因接受癌症治療，身形變得消瘦，網友將她3年前穿這件洋裝的樣子和昨日照片比較之後心疼不已。

這件黑白千鳥格紋鉛筆洋裝是凱特很喜歡的品牌，她曾在2022年12月時穿出門亮相。在新曝光的照片當中，凱特將棕色頭髮染成偏金色，看起來更年輕優雅。

凱特王妃（右）拜訪倫敦國王十字附近的兒童心理健康慈善機構「安娜佛洛伊德中心」（路透）

從2016年起擔任安娜佛洛伊德中心贊助人的凱特王妃，此次探訪主要目的在於推動早期兒童心理健康，新的合作計畫當中特別強調「關係連結」對嬰幼兒未來發展重要。凱特強調「父親的聲音」在孩子成長過程當中十分重要，她也和一名41歲的父親相談甚歡，期間對方8個月大的兒子更是緊抓住凱特的手不放，讓凱特相當開心。

對比於3年前凱特穿上同一件衣服的變化，很多人都認為凱特變瘦許多，更心疼她瘦到皮包骨，希望她能身體健康。

這件黑白千鳥格紋鉛筆洋裝是凱特很喜歡的品牌，她曾在2022年12月時穿出門亮相。（法新社）

