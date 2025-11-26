《好運來》領便當角色再+1！演死人卻因「這動作」險笑場

陳家逵在《好運來》壯烈犧牲前，眼神充滿決心。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳家逵在民視八點檔《好運來》中為拯救外甥吳東諺，慘遭大魔王設計壯烈犧牲，領便當殺青，陳家逵分享這趟長達近11個月的八點檔旅程，終於正式畫下句點。他表示，角色「蕭志偉」從一開始被定調為「不學無術、投機取巧」，到後期才發覺他對家人，無論是姐姐或外甥，其實充滿了無私的愛。雖然他一路上「小奸小惡」，最終面對大魔王時，因拚命保護家人而無法再僥倖，慘死輪下。

陳家逵提到拍攝被撞戲當天，剛好遇上狂風暴雨、天氣極度濕冷。由於大部分時間都必須躺在泥濘的石頭路上，讓他感到「失溫」到不行。「我真的覺得我躺到失溫了，而且血漿不能亂動，劇組一時也來不及準備厚重衣物，只能把浴巾毛巾拿來裹。側拍照片出來，我整個人裹在地上，蠻像一個米其林的！」陳家逵苦中作樂地描述當時狼狽的畫面。

陳家逵（左）和《好運來》的外甥吳東諺戲裡戲外感情都好。（民視提供）

回到棚內拍攝病床戲時，陳家逵才發現躺著演「死人」的難度。他苦笑表示，以前都是他面對昏迷或死去的家人，這次輪到自己，被單從腳蓋到頭，讓他直呼：「不能呼吸啊！我快窒息了！」躺著必須不能有起伏，他自覺已經很努力偷偷呼吸，但仍看得出微動，最終還是補了幾個「完全閉氣」的鏡頭。

楚宣（左二）在《好運來》面對弟弟陳家逵（左一）過世，激動拍打他。（民視提供）

飾演蕭志偉姊姊的楚宣在演出激動搖晃「遺體」時，也因入戲太深，不小心將陳家逵的頭晃到快掉出床外。陳家逵透露：「她一邊演一邊發現，還偷偷邊演邊把我的頭移回枕頭上。雖然覺得很想笑場，但氣氛太悲傷所以就忍住了。」

