黃子佼聲稱全數和解 受害者洩內幕打臉 「並沒有」

藝人黃子佼聲稱已與被害人全數和解。（記者塗建榮攝）藝人黃子佼聲稱已與被害人全數和解。（記者塗建榮攝）

〔記者王靖惟／台北報導〕藝人黃子佼持有兒少性影像案於今日（25）二審辯論終結，判1年6月、緩刑4年，昨日黃子佼透過委任律師、昇正國際法律事務所率先發出三頁聲明，證實他已與全數被害人達成和解，對自身過錯負起責任，希望獲得原諒，但很快被一位自稱職業攝影師的女網友打臉。

黃子佼聲稱和被害人全數和解，引發社會譁然，但有一位疑似被害者的網友，卻在律師聲明的下方留言表示，「他沒有跟我和解，只有他的小編傳訊息給我，我一直叫黃出來面對這不是小編的事。最後我逼黃傳語音跟我道歉⋯。」她感慨：「我只能跟我自己和解，但他沒有跟我和解。他害了多少人，不值得擁有世界的美好。」許多網友聞言炸鍋，再度譴責黃子佼。

黃子佼事件的吹哨者Zofia也轉發女攝影師的留言。（圖擷取自Zofia的Threads）黃子佼事件的吹哨者Zofia也轉發女攝影師的留言。（圖擷取自Zofia的Threads）

而黃子佼事件的吹哨者Zofia也轉發女攝影師的留言，並發聲：「有些人道歉是真心懺悔，有些人道歉是情勢所逼，有些人道歉只是為了息事寧人。Zofia表示所謂的「全數和解」不包括當年曾遭性騷的女性，以及她口中被黃子佼稱為「合意性交」的女孩，暗示還有部分傷痛尚未被法律處理。

最後Zofia直言自己仍對相關畫面感到反胃，看見黃子佼「那套精心設計過的藍色套裝」時，立刻下意識滑掉以免噁心湧上心頭。再度引起討論

