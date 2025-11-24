周子瑜撞臉白冰冰？ 謙稱：根本不能比

眼尖網友認為白冰冰年輕嫩照（左）與子瑜有幾分神似。（本報合成圖，翻翻攝自臉書／資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星白冰冰縱橫演藝圈近50年，她經常透過社群平台分享大小事，韓國女團TWICE剛結束高雄演唱會，也是台灣成員周子瑜首次回到家鄉開唱，對此，子瑜表示很開心。網友寫意外發現白冰冰41年前的嫩照竟然與子瑜十分相似，甚至笑稱兩人是「前世今生」。白冰冰在社群發文感謝網友稱讚，也表示：「我當年根本不能比」。

白冰冰年輕時的照片仙氣爆棚。（翻攝自臉書）

白冰冰開心說：「這幾天不斷地被稱讚我們兩人（與周子瑜）撞臉，並且說41年前的我仙氣爆棚！」她開心地感謝網友青睞，也謙虛說經過自己仔細比對之下「覺得青春洋溢的子瑜，經過練習昇的嚴格訓練，美貌加上自帶巨星的氣場」。相較之下，當年的白冰冰謙稱「實在不能比」。

子瑜回到家鄉開唱，內心非常開心。（翻攝自IG）

白冰冰指出自己從少不經事的表情可以看出，從貧困鄉村努力蹦出來的自己還是略帶些鄉土氣。她更感嘆，一樣是從小在外地打拚，隻身在日本忍受孤獨，嚴格訓練的自己，就是不如子瑜的堅強與韌性。白冰冰回憶：「因緣際會之下，在日本的受訓半途而廢，以致後半輩子增添了好多的艱困與血淚」，她認為一樣是在外地打拚，勇敢的子瑜撐過來了，才有今日的巨星風範。

白冰冰稱讚周子瑜成功走過練習生艱苦道路，成為國際級明星。（翻攝自IG）

白冰冰更展現出演藝圈前輩的氣度，祝福子瑜以及TWICE一直扶搖直上，成為世界最閃亮的巨星，更謝謝網友們的美言，讓白冰冰笑說：「平常已經不太修邊幅的我，今後出門時，得更慎重注意自己的外表形象」。

