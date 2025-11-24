自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周子瑜撞臉白冰冰？ 謙稱：根本不能比

眼尖網友認為白冰冰年輕嫩照（左）與子瑜有幾分神似。（本報合成圖，翻翻攝自臉書／資料照）眼尖網友認為白冰冰年輕嫩照（左）與子瑜有幾分神似。（本報合成圖，翻翻攝自臉書／資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星白冰冰縱橫演藝圈近50年，她經常透過社群平台分享大小事，韓國女團TWICE剛結束高雄演唱會，也是台灣成員周子瑜首次回到家鄉開唱，對此，子瑜表示很開心。網友寫意外發現白冰冰41年前的嫩照竟然與子瑜十分相似，甚至笑稱兩人是「前世今生」。白冰冰在社群發文感謝網友稱讚，也表示：「我當年根本不能比」。

白冰冰年輕時的照片仙氣爆棚。（翻攝自臉書）白冰冰年輕時的照片仙氣爆棚。（翻攝自臉書）

白冰冰開心說：「這幾天不斷地被稱讚我們兩人（與周子瑜）撞臉，並且說41年前的我仙氣爆棚！」她開心地感謝網友青睞，也謙虛說經過自己仔細比對之下「覺得青春洋溢的子瑜，經過練習昇的嚴格訓練，美貌加上自帶巨星的氣場」。相較之下，當年的白冰冰謙稱「實在不能比」。

子瑜回到家鄉開唱，內心非常開心。（翻攝自IG）子瑜回到家鄉開唱，內心非常開心。（翻攝自IG）

白冰冰指出自己從少不經事的表情可以看出，從貧困鄉村努力蹦出來的自己還是略帶些鄉土氣。她更感嘆，一樣是從小在外地打拚，隻身在日本忍受孤獨，嚴格訓練的自己，就是不如子瑜的堅強與韌性。白冰冰回憶：「因緣際會之下，在日本的受訓半途而廢，以致後半輩子增添了好多的艱困與血淚」，她認為一樣是在外地打拚，勇敢的子瑜撐過來了，才有今日的巨星風範。

白冰冰稱讚周子瑜成功走過練習生艱苦道路，成為國際級明星。（翻攝自IG）白冰冰稱讚周子瑜成功走過練習生艱苦道路，成為國際級明星。（翻攝自IG）

白冰冰更展現出演藝圈前輩的氣度，祝福子瑜以及TWICE一直扶搖直上，成為世界最閃亮的巨星，更謝謝網友們的美言，讓白冰冰笑說：「平常已經不太修邊幅的我，今後出門時，得更慎重注意自己的外表形象」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中