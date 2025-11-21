自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬午宴》曾敬驊全身發光 劉敬怒喊：可惡真的很帥

〔記者廖俐惠／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮明天（22日）舉行，今天入圍者先在金馬午宴先禮後兵，今年以《左撇子女孩》呼聲極高的馬士媛，被問到JADE樂團主唱男友嘟嘟是否有給她什麼幸運物？她面露燦笑回應：「我們好好在一起就是最幸運的事。」讓一旁的劉敬氣搬椅子，怒轟「閃屁啊」，現場笑成一片。

張迪文（左起）、林怡婷、劉敬、馬士媛及牧森今天在金馬午宴先禮後兵。（記者胡舜翔攝）張迪文（左起）、林怡婷、劉敬、馬士媛及牧森今天在金馬午宴先禮後兵。（記者胡舜翔攝）

最佳新演員的入圍者包括《進行曲》牧森、《左撇子女孩》馬士媛、《失明》劉敬、《眾生相》張迪文、《恨女的逆襲》林怡婷今天現身午宴，不愧是新人組，整場笑料百出，先是在舞台上比年紀大小，後來到台下受訪時又吵個不停。

曾敬驊今天以金馬男配角入圍者的身分參加午宴，成為林怡婷想合影的偶像。（記者胡舜翔攝）曾敬驊今天以金馬男配角入圍者的身分參加午宴，成為林怡婷想合影的偶像。（記者胡舜翔攝）

23歲的劉敬是這一組的「忙內」（老么），表示坦言自己平常心，心情似乎沒有太大起伏，透露就算坐雲霄飛車也會無表情，不過說到曾敬驊，他整個人卻十分激動。原來林怡婷表示，今天在午宴上有看到曾敬驊，非常想跟他合影，劉敬似乎有些吃味，表示：「他真的很帥、可惡！」表示第一次看到他時，覺得曾敬驊全身都在發光。

28歲的大哥牧森則是對大前輩張孝全印象深刻，被他的健壯身材嚇到了。港星張迪文是第一次參加金馬獎，笑說得知入圍時最擔心的是怕國語說得不好，表示一直以來都沒有機會認識台灣演員，這次算是個很好的契機，他也同樣很欣賞張孝全，表示雖然很想跟張孝全、黃秋生合影，但不敢開口。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中