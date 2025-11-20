自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男星賭博欠債被迫「賣身」 遭黑道大姐大動私刑

邱以太（左起）、張軒睿、施名帥、陳澤耀合作《監所男子囚生記》愉快，片場笑聲不斷。（八大電視、壹壹影業、愛奇藝國際版提供）邱以太（左起）、張軒睿、施名帥、陳澤耀合作《監所男子囚生記》愉快，片場笑聲不斷。（八大電視、壹壹影業、愛奇藝國際版提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳澤耀在監所職場喜劇《監所男子囚生記》為監所的新進人員，遭到前輩施名帥的訓斥、捉弄，戲外是否也曾遇過類似後輩這般辛苦的經歷？施名帥表示當然都會有這樣的經驗，但通常換位思考，大概就會理解，「大部分如果是善意的，為了事情可以更圓滿，我們就虛心受教，下次改進就是，如果是惡意的，也就當作對方就是需要這個出口，調適好心情就好，不要過度責備自己。」

施名帥自招拍攝《監所男子囚生記》經常笑場。（八大電視、壹壹影業、愛奇藝國際版提供）施名帥自招拍攝《監所男子囚生記》經常笑場。（八大電視、壹壹影業、愛奇藝國際版提供）

愛開玩笑的施名帥自曝拍攝時經常笑場，他分享大夥到拍攝現場就在找一種遊戲的感覺，常常被彼此逗樂，「所以我們基本上都是笑著拍戲，但讓人比較恐怖的是每一位來客串的對手演員，每一次都像開扭蛋一樣充滿驚喜，因為太新鮮的節奏跟火花常常會憋不住」。

陳雪甄（左）拍攝《監所男子囚生記》陳澤耀（右）倒吊戲時，非常緊張。（八大電視、壹壹影業、愛奇藝國際版提供）陳雪甄（左）拍攝《監所男子囚生記》陳澤耀（右）倒吊戲時，非常緊張。（八大電視、壹壹影業、愛奇藝國際版提供）

《監所男子囚生記》劇情源起陳澤耀因賭博欠債，被迫「賣身」進入監所，照顧黑道大姐大陳雪甄在獄裡的弟弟楊祐寧。在首集的劇情裡，陳雪甄將陳澤耀吊掛，動用私刑的這場戲，她表示當下真的很緊張，尤其眼睜睜看著對方的臉，因為倒吊而變得越來越紅，她實在非常擔心，超怕NG重來會害到陳澤耀，「然後我還要拿著蝴蝶刀，在他面前揮來揮去，又是第一天的第一場戲，大家還不熟悉，所以緊張到手腳冒汗，超怕刀子甩出去」，她大讚陳澤耀真的很棒、很敬業。 《監所男子囚生記》11月23日起，每週日晚間八點於八大戲劇台播出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中