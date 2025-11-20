男星賭博欠債被迫「賣身」 遭黑道大姐大動私刑

邱以太（左起）、張軒睿、施名帥、陳澤耀合作《監所男子囚生記》愉快，片場笑聲不斷。（八大電視、壹壹影業、愛奇藝國際版提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳澤耀在監所職場喜劇《監所男子囚生記》為監所的新進人員，遭到前輩施名帥的訓斥、捉弄，戲外是否也曾遇過類似後輩這般辛苦的經歷？施名帥表示當然都會有這樣的經驗，但通常換位思考，大概就會理解，「大部分如果是善意的，為了事情可以更圓滿，我們就虛心受教，下次改進就是，如果是惡意的，也就當作對方就是需要這個出口，調適好心情就好，不要過度責備自己。」

施名帥自招拍攝《監所男子囚生記》經常笑場。（八大電視、壹壹影業、愛奇藝國際版提供）

愛開玩笑的施名帥自曝拍攝時經常笑場，他分享大夥到拍攝現場就在找一種遊戲的感覺，常常被彼此逗樂，「所以我們基本上都是笑著拍戲，但讓人比較恐怖的是每一位來客串的對手演員，每一次都像開扭蛋一樣充滿驚喜，因為太新鮮的節奏跟火花常常會憋不住」。

陳雪甄（左）拍攝《監所男子囚生記》陳澤耀（右）倒吊戲時，非常緊張。（八大電視、壹壹影業、愛奇藝國際版提供）

《監所男子囚生記》劇情源起陳澤耀因賭博欠債，被迫「賣身」進入監所，照顧黑道大姐大陳雪甄在獄裡的弟弟楊祐寧。在首集的劇情裡，陳雪甄將陳澤耀吊掛，動用私刑的這場戲，她表示當下真的很緊張，尤其眼睜睜看著對方的臉，因為倒吊而變得越來越紅，她實在非常擔心，超怕NG重來會害到陳澤耀，「然後我還要拿著蝴蝶刀，在他面前揮來揮去，又是第一天的第一場戲，大家還不熟悉，所以緊張到手腳冒汗，超怕刀子甩出去」，她大讚陳澤耀真的很棒、很敬業。 《監所男子囚生記》11月23日起，每週日晚間八點於八大戲劇台播出。

