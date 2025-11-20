TWICE獻聲 高捷攜手高市府打造升級版藍色應援

〔記者王榮祥／高雄報導〕韓國女團 TWICE 首度來台於高雄世運主場館開唱，高雄捷運在高市文化局協助下，在月台上放送TWICE美聲、車站也打出視覺藍燈光秀，營造昇級版藍色應援。

高捷說明，TWICE高雄演唱會預期將吸引海內外大批粉絲朝聖，為提供旅客最順暢的交通動線，已全面啟動疏運應變計畫，動員超過百名人力並規劃加班車。

請繼續往下閱讀...

迎接TWICE，高捷攜手高市府打造升級版藍色應援。（高捷提供）

高捷指出，這次在市府文化局指導協助下，也打造升級版藍色應援，11/20起至11/23至高捷搭車可聽到TWICE驚喜中英文獻聲捷運列車進站廣播，今上午已吸引粉絲特別進站搶聽。

同時間中央公園站首次與美麗島捷運站等高雄七大地標一同亮起應援燈光，每晚17:30~23:00可在中央公園捷運站1號出入口看到雷射字體「TWICE WORLD TOUR」巡迴視覺藍燈光秀，已經成為粉絲夜間朝聖拍照甚至尬舞打卡的熱門地點，甚至有些車站還有粉絲自行集資設立的偶像應援看板，颳起一陣藍色應援旋風。

迎接TWICE，高捷攜手高市府打造升級版藍色應援。（高捷提供）

高捷提醒，演唱會期間將進行人潮分流及疏運動線管制，散場後將提供空車加班車並縮短班距，往小港方向班距最短可達3分鐘一班，3分鐘班距的空車將從R17世運站開放載客，請勿搭乘回頭車；當日末班車時間為24:00自各端點站發車，請留意搭車時間。

此外，高雄捷運貼心提供歌迷行李服務，於 R16 左營站閘門內付費區設置人工行李寄放區；服務台旁的蜜柑站長專賣店也有各式伴手禮及文創商品，行李寄放服務時間為演唱會兩日每日16:00~23:00，每件行李均一價 100 元，請務必於當日23:00前取回行李。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法