青龍獎最甜瞬間！ 李先彬台下比手勢放閃李光洙

李光洙與金宇彬本次受邀擔任頒獎人。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕年度韓國電影界焦點「第46屆青龍電影獎」於19日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 熱鬧舉行，今年星光熠熠，而李光洙、李先彬這對公開戀人也因「暗中撒糖」成為場內討論重點。

李光洙與金宇彬本次受邀擔任頒獎人，負責揭曉最佳導演獎。當李光洙登台時，場邊鏡頭恰巧捕捉到李先彬的反應，只見她悄悄朝舞台比出俏皮小手勢，像是在默默替男友加油，這段畫面立刻在典禮現場引起一陣騷動，被大銀幕放大後更引來全場尖叫，意外成為當晚最甜的一幕。

李先彬比出俏皮小手勢。（翻攝KBS）

李先彬今年以《噪音殺機》角逐最佳新人女演員，雖然最終獎落金度延，但她在紅毯與典禮中的表現仍獲得高度關注。她以裸色貼身禮服現身紅毯，簡約妝髮襯托氣質，整體造型大獲好評。

李先彬以裸色貼身禮服現身紅毯。（美聯社）

典禮進行期間，她在台下認真觀禮，也時不時替同行演員鼓勵；而當鏡頭再次掃到她看著李光洙的瞬間，網路上更出現「比偶像劇還甜」的稱讚聲，兩人自然的互動成為本屆青龍的一大亮點。

