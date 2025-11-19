陶晶瑩道歉了！點名范姜彥豐1行為扣分 公開對話認錯「確實考慮不周」

〔記者邱奕欽／台北報導〕陶晶瑩近日在節目中評論范姜彥豐「喝小王粿果綠」恐有消費婚姻之虞，一席言論卻意外引發批評。爭議延燒後，陶晶瑩昨（18日）在節目中坦承在資訊不足的狀況下，做了錯誤的判斷，尤其對當事人不舒服，私下已向范姜彥豐以訊息致歉。

范姜彥豐（左起）日前因喝下以粿粿出軌王子而命名的飲品「小王秘蜜粿果綠」，被陶晶瑩點名評論此舉恐有扣分之虞。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

陶晶瑩日前在《桃色新聞》中談到范姜彥豐與網紅「天后闆妹」直播時，喝下被命名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還露出笑容稱「好喝耶！」她當時指出，許多觀眾會解讀為消費婚姻、消費老婆，把傷痛變成娛樂效果，恐對形象造成扣分。不過，陶晶瑩也保留空間，認為范姜彥豐可能是臨時被Cue，面對突發狀況「太冷靜會被說沒情緒、太配合又被說炒話題」，感嘆藝人處境相當兩難。

不料，陶晶瑩這段評論卻意外引發群嘲批評「過度揣測」、「不尊重當事人！」為此，她近日在直播節目中親口認錯，「有不對就承認不對！」並坦言自己確實考慮不周，「因為有很多東西是我們私下揣測，在資訊不足的狀況下，我做了錯誤的判斷，尤其對當事人不舒服。」

陶晶瑩也公開私訊內容，透露已於第一時間向范姜彥豐以訊息致歉，同時坦言「不應該這樣議論你...」范姜彥豐則給予暖心回應，表示自己並沒有放在心上，也能理解評論壓力，但希望爭議不要再擴大；雙方經過溝通後，陶晶瑩力讚范姜彥豐相當溫柔，願意用善意化解一場風暴。

