自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陶晶瑩道歉了！點名范姜彥豐1行為扣分 公開對話認錯「確實考慮不周」

〔記者邱奕欽／台北報導〕陶晶瑩近日在節目中評論范姜彥豐「喝小王粿果綠」恐有消費婚姻之虞，一席言論卻意外引發批評。爭議延燒後，陶晶瑩昨（18日）在節目中坦承在資訊不足的狀況下，做了錯誤的判斷，尤其對當事人不舒服，私下已向范姜彥豐以訊息致歉。

范姜彥豐（左起）日前因喝下以粿粿出軌王子而命名的飲品「小王秘蜜粿果綠」，被陶晶瑩點名評論此舉恐有扣分之虞。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）范姜彥豐（左起）日前因喝下以粿粿出軌王子而命名的飲品「小王秘蜜粿果綠」，被陶晶瑩點名評論此舉恐有扣分之虞。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

陶晶瑩日前在《桃色新聞》中談到范姜彥豐與網紅「天后闆妹」直播時，喝下被命名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還露出笑容稱「好喝耶！」她當時指出，許多觀眾會解讀為消費婚姻、消費老婆，把傷痛變成娛樂效果，恐對形象造成扣分。不過，陶晶瑩也保留空間，認為范姜彥豐可能是臨時被Cue，面對突發狀況「太冷靜會被說沒情緒、太配合又被說炒話題」，感嘆藝人處境相當兩難。

不料，陶晶瑩這段評論卻意外引發群嘲批評「過度揣測」、「不尊重當事人！」為此，她近日在直播節目中親口認錯，「有不對就承認不對！」並坦言自己確實考慮不周，「因為有很多東西是我們私下揣測，在資訊不足的狀況下，我做了錯誤的判斷，尤其對當事人不舒服。」

陶晶瑩也公開私訊內容，透露已於第一時間向范姜彥豐以訊息致歉，同時坦言「不應該這樣議論你...」范姜彥豐則給予暖心回應，表示自己並沒有放在心上，也能理解評論壓力，但希望爭議不要再擴大；雙方經過溝通後，陶晶瑩力讚范姜彥豐相當溫柔，願意用善意化解一場風暴。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中