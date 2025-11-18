自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬QA影迷衝太猛！「自介、告白、包圍影后」爆4大亂象

法國傳奇影后伊莎貝雨蓓時隔16年來台參加金馬影展。（資料照，記者王文麟攝）法國傳奇影后伊莎貝雨蓓時隔16年來台參加金馬影展。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／綜合報導〕法國傳奇影后伊莎貝雨蓓時隔16年來台參加金馬影展，原本影迷口中的「金馬最強大咖」，映後卻陸續爆出「各種不當提問、違反規範、過度熱情」等現象，以下盤點影展映後4大亂象，網友自省台灣影迷自詡熱情，但禮貌也需要補課。

❶ 問題歪樓亂象，提問問題變「愛的告白」

雨蓓難得分享創作與電影語言，現場卻陸續出現讓全場傻眼的提問，不過說是提問，多半變成「愛的告白」，觀眾瞬間面面相覷，網友爆笑，甚至有人誤以為是「粉絲見面會」，讓整場QA氣氛瞬間跑偏，甚至有提問者直接無視主持人要求「使用中文」，令問答環節多了需要來回翻譯的窘境。

❷ 自述式發問：講5分鐘只為問一句

多位網友痛批，金馬QA最大「照妖鏡」，是有部分觀眾把發問變成「自介大會」，甚至開始描述對電影的喜好，對影人過去作品如數家珍等，講到後來全場已坐不住，才終於說：「所以我想提問…」，讓網友崩潰留言：「這根本不是QA，是你人生TED Talk。」

❸ 知識錯置：講錯作品還不自知

國外偶爾出現的經典錯誤，像是觀眾侃侃而談影人「某部電影」的角色心理；怎知影人心頭一愣，主持人也就此打住「該作品不是她演的」，接著爆出尷尬笑聲，堪稱比提問還要痛。

❹ 追星式混亂：簽名、包圍、擋道全出現

雨蓓難得來台，一出影廳，就被影迷團團包圍，逼得工作人員大喊「請讓開！」；甚至有人為爭拍照擠到他人跌倒，還有人爆粗口，差點引發全武行，網上有人怒批：「這根本不是影展，是追星車拚。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中