人氣女團i-dle宋雨琦、五月天夢幻聯動 邀阿信入團做「舞蹈擔當」

五月天邀請宋雨琦（左三）當嘉賓，粉絲直呼是夢幻聯動。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕韓國人氣女團i-dle的宋雨琦在團體裡擔任領舞，昨（16日）受邀成為五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會嘉賓，粉絲直呼根本是夢幻聯動，宋雨琦還親自教阿信跳舞，阿信現學現賣小跳了一段《M.O.》，宋雨琦也很給面子說：「跳得非常好！全能！立刻加入我們隊，做我們的舞蹈擔當。」

宋雨琦（左）和阿信合唱，還教他跳舞。（相信音樂提供）

五月天在上海體育場進行當地最終場演唱會，邀來26歲的宋雨琦當嘉賓，共同演繹各自的夯曲《後來的我們》還有《Radio》，宋雨琦透露很喜歡《後來的我們》這首歌，雖然歌詞是悲傷的，卻帶給她很有希望的感覺，很感謝五月天邀請她來當嘉賓，直說：「站在台上就是這輩子最大的榮幸。」隨後宋雨琦表示很常上網看五月天的消息，很想看五月天跳舞，笑說：「那我小小小晚輩，斗膽教哥一段舞蹈。」也讓阿信有機會好好跳一下舞蹈。

巡演場次一站接一站，五月天「回到那一天」台中站 新年快樂版演唱會，預計12月27日起跑，場次還包括12月28、31日，以及明年1月1、3、4日，地點在台中洲際棒球場。

