王偊菁細肩黑洋裝辣翻 姐妹淘主播李昕芸險吃味？

反了反了，前主播、現職談話節目主持人王偊菁身穿細肩黑洋裝，簡直辣翻。（翻攝自王偊菁臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕20年前電視新聞圈蓬勃發展，新聞女主播成了年輕女性最嚮往工作之一，女主播在電視機前端莊且專業播報，連下了主播台接受訪問、抑或是出席活動，總是說話謹慎必定謹守螢幕前優美氣質，然而當今的新聞女主播卻徹底打破這個守舊的刻版印象。

李昕芸不論身材、外貌，也是主播圈公認大美女之一。（翻攝自李昕芸臉書）

今（17）日中午，已婚育有2個女兒，曾是三立新聞台專業主播、現任談話節目《前進新台灣》主持人王偊菁曬出身穿細肩黑色洋裝迷死人辣照，正經八百留言：「今天開始，ATM可以領到普發1萬，最近詐騙一定變多要小心，記住三件事：政府不會寄Email或簡訊通知領錢、官方網站一定是gov.tw結尾，絕對不會要求輸入個資驗證碼。」最後驕傲補一句：「就算派出這麼美麗的姐姐，也千萬不要上當捏。」

為了專業主持談話節目，王偊菁總是身穿比較穩重套裝。（翻攝自王偊菁臉書）

王偊菁自誇「派出這麼美麗的姐姐」，秒釣出同事好姐妹、三立財經台「甜美主播」李昕芸以超羨慕口吻誇讚：「這張性感指數爆表，正。」有位鐵粉竟還霸氣留言：「派出這麼美的，一定上當。」

稍早記者笑問李昕芸看到王偊菁超辣會不會吃味？她馬上糾正記者：「我怎麼可能吃味，是我也差點愛上她。」記者虧王偊菁拍照若燈光再調暗一點，李昕芸鐵定淪陷，但她依舊狂讚王偊菁：「根本人間尤物。」

