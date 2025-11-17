自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王偊菁細肩黑洋裝辣翻 姐妹淘主播李昕芸險吃味？

反了反了，前主播、現職談話節目主持人王偊菁身穿細肩黑洋裝，簡直辣翻。（翻攝自王偊菁臉書）反了反了，前主播、現職談話節目主持人王偊菁身穿細肩黑洋裝，簡直辣翻。（翻攝自王偊菁臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕20年前電視新聞圈蓬勃發展，新聞女主播成了年輕女性最嚮往工作之一，女主播在電視機前端莊且專業播報，連下了主播台接受訪問、抑或是出席活動，總是說話謹慎必定謹守螢幕前優美氣質，然而當今的新聞女主播卻徹底打破這個守舊的刻版印象。

李昕芸不論身材、外貌，也是主播圈公認大美女之一。（翻攝自李昕芸臉書）李昕芸不論身材、外貌，也是主播圈公認大美女之一。（翻攝自李昕芸臉書）

今（17）日中午，已婚育有2個女兒，曾是三立新聞台專業主播、現任談話節目《前進新台灣》主持人王偊菁曬出身穿細肩黑色洋裝迷死人辣照，正經八百留言：「今天開始，ATM可以領到普發1萬，最近詐騙一定變多要小心，記住三件事：政府不會寄Email或簡訊通知領錢、官方網站一定是gov.tw結尾，絕對不會要求輸入個資驗證碼。」最後驕傲補一句：「就算派出這麼美麗的姐姐，也千萬不要上當捏。」

為了專業主持談話節目，王偊菁總是身穿比較穩重套裝。（翻攝自王偊菁臉書）為了專業主持談話節目，王偊菁總是身穿比較穩重套裝。（翻攝自王偊菁臉書）

王偊菁自誇「派出這麼美麗的姐姐」，秒釣出同事好姐妹、三立財經台「甜美主播」李昕芸以超羨慕口吻誇讚：「這張性感指數爆表，正。」有位鐵粉竟還霸氣留言：「派出這麼美的，一定上當。」

稍早記者笑問李昕芸看到王偊菁超辣會不會吃味？她馬上糾正記者：「我怎麼可能吃味，是我也差點愛上她。」記者虧王偊菁拍照若燈光再調暗一點，李昕芸鐵定淪陷，但她依舊狂讚王偊菁：「根本人間尤物。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中