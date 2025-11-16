中日情勢升溫 矢板明夫：盼高市早苗挺住

不滿日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論，中國駐大阪總領事薛劍發表恐嚇性內容，揚言「斬首」高市。（法新社檔案照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕針對日本首相高市早苗近日有關「台灣有事」發言，引發中、日關係惡化，前總統馬英九15日在臉書發文指出，最近看到高市早苗「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發中國大陸方面強烈反應，讓他深感憂心，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想，「兩岸問題不能假手外國介入。」

馬英九強調，無論如何台海情勢必須穩定，尤其在對日抗戰勝利暨台灣光復80週年的時刻，「日本領導人尤其必須謹言慎行」，他支持台日維持友好關係，「但不歡迎日本政府有躁進的言行，讓台灣陷入險境，這絕對不是台灣民眾所樂於見到的。」

對此，資深媒體人矢板明夫今（16）日凌晨在臉書發文表示，北京恐怕低估了日本民意的反彈與高市首相的政治韌性，他表示，目前高市內閣支持率仍穩定在70%以上，屬於罕見的強勢政權，「日本民眾都看得非常清楚，中國此舉不是安全考量，而是公然以經濟手段干涉日本內政。短期來看，高市政府不會因此受到什麼太大的衝擊。」

矢板明夫分析，若中國持續升級施壓，並在其他領域加碼，日本政治環境仍可能受到波動，「自民黨目前為少數執政，必須加快改革腳步，讓民眾看到成果，才能在長期的對抗中站得更穩。」

而在這個關鍵時刻，矢板明夫認為台灣更應展現支持，「台日利益緊密相連，面對中國的壓力與威脅，民主陣營必須相互支撐。如果台灣民眾有時間、有能力，也應多到日本旅遊，用實際行動支持日本的民間經濟，為日本提供抵抗中國施壓的底氣，希望高市早苗首相挺住。」

