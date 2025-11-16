自由電子報
娛樂 最新消息

（獨家）《電車吃漢》全台爆紅奪走鐘獎！Dcard揭辛酸內幕：上車就焦慮

《電車吃漢》的Leo（左起）受訪講話有料，聽得出來很有內涵，Nakaw很有想法，樂於分享，Rio雖是Dcard的招牌，卻不居功，將功勞歸給團隊。（記者胡舜翔攝）《電車吃漢》的Leo（左起）受訪講話有料，聽得出來很有內涵，Nakaw很有想法，樂於分享，Rio雖是Dcard的招牌，卻不居功，將功勞歸給團隊。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕穿著白襯衫、黑色領帶，一群人走在台灣的鄉間小道，他們是Dcard Video的招牌節目《電車吃漢》的團隊們，去年在YouTube推出後大受好評，昨天（16日）奪下今年的走鐘獎「說走就走獎」，這也是《電車吃漢》的第一個獎項。節目的靈魂人物Rio、剪輯師Leo及攝影師Nakaw接受本報專訪，暢聊《電車吃漢》的幕後祕辛，沒想到輕鬆歡樂的背後竟然藏著焦慮。

Dcard Video《電車吃漢》的Nakaw（左起）、Leo、Rio一起接受本報專訪，暢談觀眾看不到的幕後故事。（記者胡舜翔攝）Dcard Video《電車吃漢》的Nakaw（左起）、Leo、Rio一起接受本報專訪，暢談觀眾看不到的幕後故事。（記者胡舜翔攝）

《電車吃漢》的遊戲規則為隨機抽一張車票，就到該冷門車站展開兩天一夜的小旅行，他們目前已經去過逾20個車站，點閱率最高的一集超過216萬次觀看，在這個短影音盛行的年代，長達1小時的長影片能創造出此種佳績，相當優秀。

主持人Rio、Leo以及攝影師Nakaw一同受訪，笑說根本沒想過《電車吃漢》會這麼受到歡迎，Rio分享，其實《電車吃漢》的初衷是因為頻道裡面沒有美食節目，做了幾集發現，觀眾反而更愛看他們與人的互動，因此隨之調整，「我覺得《電車吃漢》更像是一個綜合體，很難用一個詞去形容他，不同車站有時搞笑、有時冒險、有時溫情，不只是一個美食節目了。」

《電車吃漢》主持陣容有不同搭配，Zona（左）主委吳至晟的配對超級可愛。（Dcard Video提供）《電車吃漢》主持陣容有不同搭配，Zona（左）主委吳至晟的配對超級可愛。（Dcard Video提供）

Zona、主委吳至晟的《電車吃漢》鹿野站篇，破例多留一天，三天兩夜就為了看熱氣球，留下了相當美好、精彩的畫面。（Dcard Video提供）Zona、主委吳至晟的《電車吃漢》鹿野站篇，破例多留一天，三天兩夜就為了看熱氣球，留下了相當美好、精彩的畫面。（Dcard Video提供）

由於節目主打的是「隨機」，也就是沒有任何腳本，Leo坦言每次出發都很擔心，煩惱是不是能夠遇到有趣的人，如果遇不到人，該怎麼把內容撐起來。Nakaw不諱言：「其實從台北出發的那一段車程是最焦慮的，你就是得瞎緊張。」

Leo與K歌城老闆娘歡唱、聊天到凌晨，最後乾脆不睡覺，早上起床吃早餐，行程超級硬。（Dcard Video提供）Leo與K歌城老闆娘歡唱、聊天到凌晨，最後乾脆不睡覺，早上起床吃早餐，行程超級硬。（Dcard Video提供）

兩天一夜中，有時候他們走路的時間，其實比內容還要多很多，Nakaw坦言：「不想讓大家看我們在節目上抱怨，我們也不想講，寧可講好的故事，而不是悲慘的一面。」其實他們真的很拚命，像是關山那一集，他們在K歌城老闆娘的熱情邀約之下，一聊就是凌晨1、2點，回旅館弄器材，4個人還得輪流洗澡，弄一弄就4點了，隔天還要做早餐，最後乾脆不睡覺，回程的車上再睡。

除了擔心找不到題材之外，3人異口同聲透露，其實《電車吃漢》最辛苦的就是搭車時間，前面幾集，他們都堅持搭乘台鐵，後面幾集都改搭高鐵轉台鐵，因為他們發現越晚到車站越不利於節目。Leo說：「搭台鐵去台東，6小時就沒了，因為我們是早上9點在北車開拍，搭過去就下午4點了，沒什麼店跟人了。」Rio也補充，正片當中出現搭車畫面，頂多就30秒到1分鐘，時間能省則省。Nakaw直言搭車超級痛苦，「回來比過去痛苦，你覺得你拍完了，結果卡在車上4個小時。」

Rio（左）透露，其實《電車吃漢》原本是做成美食節目，右為Leo。（Dcard Video提供）Rio（左）透露，其實《電車吃漢》原本是做成美食節目，右為Leo。（Dcard Video提供）

Rio是《電車吃漢》的靈魂人物，他在節目中展現出的自然熟以及親和力，成為人見人愛的人氣王。他坦言，如果在路上遇到人，會努力與對方接觸並溝通，就算沒有人，也像冒險一般，自己找樂子，尋找冷門地區的新秘境，自己也會覺得很新奇、很酷，「兩天一夜拍下來，就算沒有人，兩個人自娛娛人、苦中作樂的過程，其實也會變成一種畫面。」

Rio（左）、Leo是《電車吃漢》中相當有默契的組合之一。（Dcard Video提供）Rio（左）、Leo是《電車吃漢》中相當有默契的組合之一。（Dcard Video提供）

《電車吃漢》早期都是以Rio搭配另一人為組合，Rio認為，在《電車吃漢》既有的風格之下，每一個人的加入都為這個企劃增添10%至15%的不同，像是Leo對他來說是很熟悉又有默契的搭檔，「他是我們團體中最外向、最熱情、最親民，他懂得知識跟才藝非常多，有他在《電車吃漢》就會有歡樂」；主委懂得很多網路迷因哏，無預警來的小劇場，讓風格變得幽默有趣；與之完全相反的Andrew擅長深度訪談，時常在人事物上提出自己的看法、見解，每一個人都把不同的元素帶進《電車吃漢》。

不過Rio坦承，《電車吃漢》變動主持組合的原因，確實是因為人手的關係，畢竟他們都有原有的工作要做，加上出機一次就是4個人，在人手輪替上勢必要做出一些變化。近幾集確實也做出更不一樣的組合，像是在鹿野車站就是主委搭配Zona、追分車站則是戶米搭配Zona、佳冬有Leo與Ellie，都為節目帶來不一樣的色彩。

《電車吃漢》早上9點在台北車站集合，矇眼抽車票，決定要去哪個冷門車站。（Dcard Video提供）《電車吃漢》早上9點在台北車站集合，矇眼抽車票，決定要去哪個冷門車站。（Dcard Video提供）

只是網友愛看又愛酸，對於主持搭檔也有不少見解，Rio受訪這一天雖然重感冒，不過提到此事，也想為同事們發聲，他表示很多時候並不是沒有做出有趣的內容，而是內容不被允許放進去。他舉例像是主委、Zona鹿野車站那一集，其實花了很多時間在挖掘人事物，中間也有訪問到很有意義的事情，可惜有一些素材到最後無法使用，其一有可能是該環境不允許拍攝，亦或者是當事人不希望放在節目裡面，最後只能摸摸鼻子認了。

Nakaw坦言聽到一些批評感到很心痛，「覺得大家的努力，不一定是觀眾可以看到的。」Leo也看得很開，知道觀眾喜歡比較，但他認為這是一個長期的節目，勢必要有輪替工作，不然大家真的都很辛苦，每個人都繃緊神經，不像影片上看起來都在玩樂。

