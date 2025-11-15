李翊君《萍聚》助陣民歌50高峰會 趙詠華激瘦8公斤登台

李翊君也加入民歌演唱陣容。（寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕在歌迷期待下，「民歌50高峰會 最終加場」再加唱3場，首場今（15日）在台中惠蓀堂登場，施孝榮爆料趙詠華瘦身8公斤，另外李翊君也首次加入演唱陣容，一開口唱就引起台下歌迷大合唱。

施孝榮談到：「現場的朋友們大家好！今年2月22日我們在這裡舉辦了民歌50高峰會最終場，因為你們的熱情感動了我們，所以我們決定舉辦最終場的加場！但今天絕對是全新內容全新曲目，所以讓我們再熱血一次！親愛的朋友們，Are you ready？」

民歌50高峰會，歌手獻唱許多經典曲。（寬宏藝術提供）

演唱會由施孝榮領軍，集結殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華，以及特別嘉賓李翊君，李翊君獻唱《萍聚》，勾起歌迷許多青春回憶。歌詞唱到「別管以後將如何結束，至少我們曾經相聚過」，正好符合民歌50高峰會唱完最後3場就將落幕的心情。

歌手們大合唱《看我聽我》、《歌聲滿行囊》等歌曲，另外金智娟帶來《大公雞》、《虎姑婆》，王中平則獻唱《愛情釀的酒》，施孝榮感性談到：「今天是民歌高峰會在台中最後一次的演出。今天過後，一切依舊，民歌高峰會就只能留在你我的回憶裡。謝謝大家一起共創這美好的一切！臨別依依，我們真是感嘆，何年何日再相逢！」接下來民歌50高峰會11月29到台北小巨蛋、12月6日到高雄巨蛋完成最終兩場演出。

