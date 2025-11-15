自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李翊君《萍聚》助陣民歌50高峰會 趙詠華激瘦8公斤登台

李翊君也加入民歌演唱陣容。（寬宏藝術提供）李翊君也加入民歌演唱陣容。（寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕在歌迷期待下，「民歌50高峰會 最終加場」再加唱3場，首場今（15日）在台中惠蓀堂登場，施孝榮爆料趙詠華瘦身8公斤，另外李翊君也首次加入演唱陣容，一開口唱就引起台下歌迷大合唱。

施孝榮談到：「現場的朋友們大家好！今年2月22日我們在這裡舉辦了民歌50高峰會最終場，因為你們的熱情感動了我們，所以我們決定舉辦最終場的加場！但今天絕對是全新內容全新曲目，所以讓我們再熱血一次！親愛的朋友們，Are you ready？」

民歌50高峰會，歌手獻唱許多經典曲。（寬宏藝術提供）民歌50高峰會，歌手獻唱許多經典曲。（寬宏藝術提供）

演唱會由施孝榮領軍，集結殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華，以及特別嘉賓李翊君，李翊君獻唱《萍聚》，勾起歌迷許多青春回憶。歌詞唱到「別管以後將如何結束，至少我們曾經相聚過」，正好符合民歌50高峰會唱完最後3場就將落幕的心情。

歌手們大合唱《看我聽我》、《歌聲滿行囊》等歌曲，另外金智娟帶來《大公雞》、《虎姑婆》，王中平則獻唱《愛情釀的酒》，施孝榮感性談到：「今天是民歌高峰會在台中最後一次的演出。今天過後，一切依舊，民歌高峰會就只能留在你我的回憶裡。謝謝大家一起共創這美好的一切！臨別依依，我們真是感嘆，何年何日再相逢！」接下來民歌50高峰會11月29到台北小巨蛋、12月6日到高雄巨蛋完成最終兩場演出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中