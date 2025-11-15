嚴正嵐靠「獅子座老公」揣摩火象妻 侯彥西首挑男主角狂補法文備戰

〔記者李紹綾／台北報導〕侯彥西、嚴正嵐、柯素雲、謝其文、阮安妮、吳奕蓉、潘君侖、余子嫣、洪君昊、邵奕玫、宋亭頤出席大愛情境喜劇《大愛街二巷》開鏡儀式。嚴正嵐與侯彥西雖合作過，但因本劇才開始互追 IG 熟悉彼此。嚴正嵐笑說，侯彥西與角色「大方」一樣貼心，還傳法語短影音幫助培養默契。

余子嫣（左起）、謝其文、柯素雲、侯彥西、嚴正嵐、阮安妮、宋亭頤、邵奕玫、洪君昊、吳奕蓉、潘君侖演出《大愛街二巷》。（大愛電視提供）

侯彥西與嚴正嵐飾演一對年輕的夫妻。劇中侯彥西飾演的「大方」，在法國學烘焙，回國在社區展店，個性隨和、以和為貴與愛笑跟他自己本人很像，不過他卻覺得壓力更大，也更緊張「最主要應該是心態的調整，因為這部劇，是我第一次擔任長劇的男主角」。

宋亭頤（左起）、邵奕玫、阮安妮、余子嫣、吳奕蓉、柯素雲、侯彥西、嚴正嵐、謝其文、洪君昊、潘君侖出席《大愛街二巷》開鏡。（大愛電視提供）

這是侯彥西首次嘗試情境喜劇「要如何讓觀眾會心一笑，或者是在難過中也可以感受到愉悅的氛圍等等之類這種事情，我覺得是比較困難的」。為了讓角色更立體，帶出留學生的氣息，侯彥西詢問他長期待在法國的朋友「也找了一些簡單的法文練習，就是希望能在台詞中加一些簡單的法文用語」。

侯彥西（左）、嚴正嵐在《大愛街二巷》飾演夫妻。（大愛電視提供）

劇中嚴正嵐飾演「曉亮」是獅子座的性格，不過她剛好星盤裡沒有任何一個火象星座，但也不算太陌生「我自己本身也是嫁給了一位太陽、上升和月亮都在獅子和射手，如此這般之火象星座的先生」，嚴正嵐會用他先生的幽默和氣場，做為角色詮釋的參考借鏡。

《大愛街二巷》開鏡儀式。統籌潘鳳珠（左）、男主角侯彥西（右）揭開攝影機紅布。（大愛電視提供）

為了更貼近「曉亮」，在準備角色的時候，嚴正嵐還特別和擅長戲劇史上重要的表演理論學者「麥可契科夫」表演技巧的好朋友討論「找到一條從想像力到身體的道路」，嚴正嵐說要看看「能否幫我呈現出，在劇本中看到的高度和掌控感」。

導演葉天倫曾在2003年參演《大愛一條街》，時隔22年再度回歸，以豐富經驗擔任《大愛街二巷》的製作人與導演。這次在大愛電視15公尺高、166坪的棚內搭建大型場景，邀請曾獲三金舞台美術經驗的曾蘇銘擔任美術總監，打造融合台灣社區老味與現代感的場景。葉天倫表示，這種規模過去只有電影公司才會做，電視台首度挑戰，非常開心能與大愛電視嘗試全新的情境喜劇形式。他也與世新大學同學陳怡妤共同執導，利用多年默契提升製作效率與作品深度。

