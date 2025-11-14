自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

任賢齊現身《營業中》做飯現場 白安唱到一半被亂入

〔記者林欣穎／台北報導〕由姚元浩、莎莎、「鬼鬼」吳映潔主持實境節目《嗨！營業中》，全新一季開播，日前夥伴們前往彰化田中錄影，參與一年一度的「台灣米倉田中馬拉松」盛會。錄製中的全新一季也話題不斷，三人特別現身選手之夜應援，驚喜亂入白安演出舞台，四人合唱《是什麼讓我遇見這樣的你》，成為當晚最大亮點，觀眾紛紛高舉手機記錄這難得一幕，直呼：「太幸福了！」畫面也在各大平台引起眾多討論。

白安（左起）、莎莎、吳映潔、賴雅妍赴瑞士出任務。（好看娛樂提供）白安（左起）、莎莎、吳映潔、賴雅妍赴瑞士出任務。（好看娛樂提供）

不僅如此，此次選手之夜登場前夕，大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮與田中媽祖會香，三宮媽祖齊聚田中，形成難得一見的宗教盛事，田中大明星任賢齊直接帶領大家一起見證難得遶境盛事，還和夥伴一起烹飪千份平安餐，節目組也全程記錄下來，將在日後播出，備受期待。

本週播出瑞士篇最後一站，夥伴們親自踏上壯闊的冰河健行。面對冰川壯闊風景，眾人直呼：「有一種不可思議的感覺」。還餵食當地最可愛的土撥鼠，讓莎莎驚呼連連「牠好可愛！」氣氛融化冰雪。

莎莎（左起）、吳映潔、白安、姚元浩、任賢齊。（好看娛樂提供）莎莎（左起）、吳映潔、白安、姚元浩、任賢齊。（好看娛樂提供）

隨後夥伴們將在阿爾卑斯山上的美麗湖邊進行最後一項任務「戶外派對」瑞士朋友直接許願最想要吃水餃和煎餃，桿麵皮時間不足，讓麵食擔當的白安緊急求救兵：「可以再申請一個人幫忙桿麵皮嗎？」這時廚房又有危機出現，豬肉分配出錯、備料不足，姚元浩崩潰大喊：「沒有肉了！」

另一方面，莎莎在製作甜點湯圓麵團時也因水加太多，導致湯圓過於黏稠。當夥伴提醒「比例不對會失敗」時，她急忙制止：「不要說『失敗』這兩個字！」話才說完，炸湯圓的鍋裡突然「砰」一聲，一顆湯圓飛出鍋外，眾人驚呼「它爆炸了！」混亂之際，姚元浩的烤雞又因為火太旺直接烤焦，他只能苦笑：「完了！」最後到底用哪些食物供餐，讓瑞士朋友吃到什麼樣的料理?收看節目才能知道了。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中