任賢齊現身《營業中》做飯現場 白安唱到一半被亂入

〔記者林欣穎／台北報導〕由姚元浩、莎莎、「鬼鬼」吳映潔主持實境節目《嗨！營業中》，全新一季開播，日前夥伴們前往彰化田中錄影，參與一年一度的「台灣米倉田中馬拉松」盛會。錄製中的全新一季也話題不斷，三人特別現身選手之夜應援，驚喜亂入白安演出舞台，四人合唱《是什麼讓我遇見這樣的你》，成為當晚最大亮點，觀眾紛紛高舉手機記錄這難得一幕，直呼：「太幸福了！」畫面也在各大平台引起眾多討論。

白安（左起）、莎莎、吳映潔、賴雅妍赴瑞士出任務。（好看娛樂提供）

不僅如此，此次選手之夜登場前夕，大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮與田中媽祖會香，三宮媽祖齊聚田中，形成難得一見的宗教盛事，田中大明星任賢齊直接帶領大家一起見證難得遶境盛事，還和夥伴一起烹飪千份平安餐，節目組也全程記錄下來，將在日後播出，備受期待。

本週播出瑞士篇最後一站，夥伴們親自踏上壯闊的冰河健行。面對冰川壯闊風景，眾人直呼：「有一種不可思議的感覺」。還餵食當地最可愛的土撥鼠，讓莎莎驚呼連連「牠好可愛！」氣氛融化冰雪。

莎莎（左起）、吳映潔、白安、姚元浩、任賢齊。（好看娛樂提供）

隨後夥伴們將在阿爾卑斯山上的美麗湖邊進行最後一項任務「戶外派對」瑞士朋友直接許願最想要吃水餃和煎餃，桿麵皮時間不足，讓麵食擔當的白安緊急求救兵：「可以再申請一個人幫忙桿麵皮嗎？」這時廚房又有危機出現，豬肉分配出錯、備料不足，姚元浩崩潰大喊：「沒有肉了！」

另一方面，莎莎在製作甜點湯圓麵團時也因水加太多，導致湯圓過於黏稠。當夥伴提醒「比例不對會失敗」時，她急忙制止：「不要說『失敗』這兩個字！」話才說完，炸湯圓的鍋裡突然「砰」一聲，一顆湯圓飛出鍋外，眾人驚呼「它爆炸了！」混亂之際，姚元浩的烤雞又因為火太旺直接烤焦，他只能苦笑：「完了！」最後到底用哪些食物供餐，讓瑞士朋友吃到什麼樣的料理?收看節目才能知道了。

