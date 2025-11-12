自由電子報
劉真逝世5年…最後發文「緊牽4歲愛女」 字句溫柔道盡永恆母愛

辛龍（左）近日首度談及愛妻劉真離世後的心路歷程。（資料照，記者陳奕全攝）辛龍（左）近日首度談及愛妻劉真離世後的心路歷程。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣膜狹窄離世，享年44歲。相隔5年，丈夫辛龍近日敞開心扉談起這段痛徹心扉的歷程，透露自己將女兒視為朋友般相處，「她讓我想成為更好的爸爸！」感慨的是，劉真當年為女兒寫下的最後一篇生日文，如今也被網友們再度翻出，內容令人鼻酸。

劉真2020年因心臟主動脈瓣膜狹窄接受手術，術後仍與病魔搏鬥多日仍不幸香消玉殞，她生前為女兒留下的文字，如今再被網友重溫，「親愛的寶貝，轉眼你已經4歲了！謝謝上天讓妳來到我的生命裡，成為我人生中最美好的遇見。」字裡行間道盡永恆母愛。照片中，劉真與女兒在草地上牽手散步、笑顏如花，如今母女陰陽兩隔，令無數粉絲紅了眼眶。

劉真離世前為女兒寫下生日祝福。（翻攝自臉書）劉真離世前為女兒寫下生日祝福。（翻攝自臉書）

辛龍近來首度在節目《夜光家族》中透露，女兒成為他走出喪妻陰霾的力量來源，「我常徵詢她的意見，她也很自律。」他堅定表示會用愛繼續把家庭重組好，也時常告訴女兒「媽媽的離開不是結束，而是新的開始。」這段溫柔父愛與深情懷念，令不少聽眾深感動容「劉真一定在天上笑著看你們。」

