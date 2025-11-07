日本星二代來台 飛鳥涼愛女耶誕節開唱：不可思議

宮﨑薰是飛鳥涼的女兒。（Welcome Music提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本歌手ASKA飛鳥涼的女兒宮﨑薰宣布將在12月20日於台北河岸留言西門紅樓展演館舉辦「KAORU MIYAZAKI LIVE TOUR 2025 IN TAIPEI」，這也是她首度以個人名義在亞洲開唱，興奮表示：「能在我最喜歡的聖誕節時期於台灣舉辦演出，至今仍覺得不可思議。」

宮﨑薰今年曾在ASKA飛鳥涼台北演唱會一鳴驚人。（Welcome Music提供）

宮﨑薰是ASKA飛鳥涼的女兒，2023年曾在「ASKA featuring DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023」以翻唱席琳狄翁神曲《To Love You More》驚豔全場，2025年3月又作為特別嘉賓登上「ASKA CONCERT TOUR 2025 WHO is ASKA!? in TAIPEI」，以清澈的歌聲與優雅的身影，在觀眾心中留下了深刻記憶。日前她在電台節目中邀請父親ASKA驚喜現身，兩人久違同框的畫面引發話題。

宮﨑薰將於12月20日來台開唱。（Welcome Music提供）

本週五（7日）將在東京為日本巡迴畫下完美句點。對於今年能再次造訪台北，宮﨑薰表示先前就曾許願「總覺得有天能在台灣開唱就好了……」，之前曾在IG上傳翻唱韋禮安《如果可以〉大獲好評的她，沒想到第一次在台北舉辦個人專場，就能在自己最喜歡的聖誕節期間在實現，還說「沒想到這麼快就成真，連我自己都難以置信！」她同時也喊話：「能親自去見台灣的大家，我已經開始期待那一刻。也希望一直支持我的朋友們，能一起見證這個特別的瞬間。」

宮﨑薰「KAORU MIYAZAKI LIVE TOUR 2025 IN TAIPEI」將於12月20日（六）晚間6點在台北河岸留言西門紅樓展演館舉行，票價為新台幣2800元，全場依序號入場，無劃位，門票已於KKTIX及全家便利商店FamiPort熱賣中，更多詳情請鎖定主辦單位Welcome Music官方社群專頁。

