娛樂 最新消息

網傳「于朦朧被列金馬追思名單」…官方澄清 網友兩派掀論戰

金馬影展執行委員會已在5日澄清「于朦朧被列金馬追思名單」，但仍有一些網友想要請願希望開先例。（翻攝微博）金馬影展執行委員會已在5日澄清「于朦朧被列金馬追思名單」，但仍有一些網友想要請願希望開先例。（翻攝微博）

〔即時新聞／綜合報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日登場，近日網路卻流出「已故中國男星于朦朧被列入追思名單」的消息，雖金馬影展執行委員會已在5日澄清，否認相關傳言，但仍有兩派網友持續在社群平台上論戰，激進派支持于朦朧網友持續寫信到金馬影展執行委員會請願，而其他網友則認為「在乎于朦朧就去北京天安門門口舉牌示威，要北京政府給你一個解釋」。

于朦朧以《太子妃升職記》、《新白娘子傳奇》等作品走紅，今年9月驚傳墜樓身亡，享年37歲。儘管警方判定為「意外死亡」，但家屬及網友仍對案情存疑，事件持續延燒。據悉，已有超過64萬人加入「為于朦朧討公道」的連署行動，要求官方公開完整監視畫面與案情細節，替他討回清白。

激進派幫于朦朧發聲的網友，相信先前疑似被誤編的維基百科金馬追思名單，質問「為什麼當初喬任梁可以，于朦朧卻沒有」，他可以不看金馬獎，抵制台灣的娛樂資訊。稍微冷靜一點的網友則另闢蹊徑，請大家動動手指，向金馬影展執行委員會請願。

理智派網友則請這些幫于朦朧發聲的網友冷靜一點，別去情勒一個國家級的獎項，于朦朧並沒有重要到「台灣」、「金馬獎」需要追思的地步，何況于朦朧跟台灣跟電影沒什麼關係，這麼想要追思他，建議于朦朧粉絲可以集資蓋廟。

不過多數網友則是已經對於社群平台上頻頻被不理智網友洗版洗到厭煩「中國人的事為什麼要求台灣金馬獎上他的名字？」、「那麼在意怎麼不敢去天安門前面吵」、「你怎麼不問問中國金雞獎？」、「可不可以不要走火入魔」、「關心中國事，歡迎到中國住兼幫你們愛的于申冤」、「你該反的是共產黨，都紅後代做的欸」、「你應該去抗議中國吧」。

