娛樂 電影

阿湯哥現身《逃亡遊戲》首映挺後輩！葛倫親曝他給建議「一講兩小時」

葛倫鮑威爾（左）和湯姆克魯斯因合作《捍衛戰士：獨行俠》成為好友。（翻攝自IG）葛倫鮑威爾（左）和湯姆克魯斯因合作《捍衛戰士：獨行俠》成為好友。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾於《捍衛戰士：獨行俠》飾演「劊子手」的葛倫鮑威爾主演動作新片《逃亡遊戲》，「阿湯哥」湯姆克魯斯驚喜現身倫敦首映力挺好友。葛倫也在受訪時透露阿湯哥非常慷慨地給予不少建議，「他比任何人都更有體力、也是最懂怎麼在鏡頭前跑的人！」

相關新聞：（連線專訪）鬼才導演致敬阿諾笑喊「選總統」！《逃亡遊戲》葛倫鮑威爾接棒動作巨星

湯姆克魯斯（左）現身《逃亡遊戲》倫敦首映力挺葛倫鮑威爾。（翻攝自X）湯姆克魯斯（左）現身《逃亡遊戲》倫敦首映力挺葛倫鮑威爾。（翻攝自X）

該片描述在不久的未來社會，一檔名為《逃亡遊戲》的高收視率節目，參賽者被稱為逃亡者，必須在職業殺手的追殺下存活30天，且一舉一動都透過實況轉播提供給嗜血的觀眾收看，他們每多撐一天，獎金也會變得更高。葛倫在片中為了重病女兒參加節目，展開生死逃亡。

葛倫受訪時笑說：「是我們這次真的跑了很多、也做了很多特技。我得說，身為一個成年人大概很久沒真正『為了性命奔跑』了，但如果你得整晚都這樣跑，比你想像的還要累得多。」他說要說服觀眾不容易，要讓人感到他真的身處險境，才會自然投入其中，「我認為演員必須讓觀眾覺得那張電影票物有所值。畢竟大家要特地出門看電影、請保母、吃晚餐，你得讓他們覺得這趟值得。」

葛倫鮑威爾透露演出《逃亡遊戲》前，湯姆克魯斯給予不少建議。（UIP提供）葛倫鮑威爾透露演出《逃亡遊戲》前，湯姆克魯斯給予不少建議。（UIP提供）

提到阿湯哥給予建議，葛倫透露：「這就是湯姆常掛在嘴邊的事——你必須『真實上陣』。觀眾願意為你到場，你也得全力以赴地回報他們。」他說阿湯哥現在是他非常親近的朋友，「當我接下《逃亡遊戲》後，我第一時間就打電話給他。我對他說：『老兄，你做這類動作戲幾十年了。』他幾乎學會了所有技巧，而且特別慷慨。我原本以為我們會聊個10分鐘，結果他在電話上聊了超過兩個小時。」

葛倫接著說「他問我：『你要做哪些特技？』我說：『我要從爆炸的橋上跳下、從屋頂摔下來。』然後他問：『你會在晚上跑嗎？』我說：『會。』他就提醒我：『那代表你可能凌晨五點才收工，千萬不要在那個時間拍衝刺鏡頭，身體節奏會亂掉、容易受傷。夜戲時他們通常會灑水增加光澤，這樣如果你要直線跑沒問題，但如果要轉彎就別跑太快。』」

阿湯哥也對葛倫說「如果你懸吊在十一層樓高的地方，一定要讓觀眾看到高度，要讓鏡頭拍出深度與距離。因為你要讓觀眾相信——你真的在做這些事。」葛倫對此相當感激，更說因此才造就片中精彩的動作場面。《逃亡遊戲》將於11月12日在台上映。

