娛樂 電影

（連線專訪）鬼才導演致敬阿諾笑喊「選總統」！《逃亡遊戲》葛倫鮑威爾接棒動作巨星

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕由《玩命再劫》鬼才導演艾德格萊特執導新版《逃亡遊戲》，挑戰改編史蒂芬金筆下的經典小說，並找來曾於《捍衛戰士：獨行俠》飾演「劊子手」的葛倫鮑威爾，帶來與阿諾史瓦辛格主演的1987年《魔鬼阿諾》截然不同的全新詮釋。他強調並非單純翻拍，「對我來說是一次完全嶄新的創作挑戰。」

導演艾德格萊特圓夢重新詮釋新版《逃亡遊戲》。（UIP提供）導演艾德格萊特圓夢重新詮釋新版《逃亡遊戲》。（UIP提供）

導演萊特表示，自己從青少年時期就是原著書迷，他還曾發過推文說《逃亡遊戲》是他唯一會考慮重拍的電影。「能親自改編這個故事是我多年以來的夢想。1987年的電影有它自己的風格，但與原著小說的內容差異非常大。」

全新《逃亡遊戲》仍結合了精彩刺激的動作場面、以情感和角色為核心的敘事手法，打造出既酷炫又獨特、甚至有點像「現實世界的超暴力未來世界」但仍又不少像舊作致敬的細節。

導演艾德格萊特（中）和葛倫鮑威爾（右）一同出席《逃亡遊戲》倫敦首映。（UIP提供）導演艾德格萊特（中）和葛倫鮑威爾（右）一同出席《逃亡遊戲》倫敦首映。（UIP提供）

導演笑言沒有想過找阿諾回鍋客串，至於片中有印上阿諾的臉的紙鈔，只是對動作巨星的一個小小致意，「那張100美元鈔票是我們對史瓦辛格先生的致敬。他在片中並不是角色，而是『阿諾本人』。我們設定在這個平行世界裡，他甚至能參選總統。」

電影由近年在《捍衛戰士：獨行俠》、《龍捲風暴》等片嶄露頭角的葛倫鮑威爾主演。談到選角，萊特直言他是最佳人選：「葛倫是一個投入度百分之百的演員。整個拍攝過程非常艱難，但他讓一切變得更順利。最棒的是，他依然保有『普通人』的氣質——他不是那種天生無敵的英雄，而是一個失業的父親，為了生活走進節目競賽，這點非常打動人。」

葛倫鮑威爾演出《逃亡遊戲》接棒新一代動作英雄。（UIP提供）葛倫鮑威爾演出《逃亡遊戲》接棒新一代動作英雄。（UIP提供）

有別於先前改編電影版中主要在一座封閉的競技場內發生，全新版本讓葛倫飾演的班理查斯踏上一場橫跨廣大世界的逃亡旅程，也因此成為拍攝上的最大挑戰。萊特提及片中節目世界觀的龐大與複雜時表示：「我們不只要拍主角的比賽，還要拍其他參賽者的片段、節目的片頭、回顧鏡頭與死亡場面……整個架構非常浩大，必須確保每一個細節都準確到位。」

導演艾德格萊特（左）找回曾合作《歪小子史考特》的麥可塞拉演出《逃亡遊戲》。（UIP提供）導演艾德格萊特（左）找回曾合作《歪小子史考特》的麥可塞拉演出《逃亡遊戲》。（UIP提供）

片中萊特也找回曾合作《歪小子史考特》的麥可塞拉，飾演為主角提供安全庇護所的「艾爾頓」，電影最精彩的其中一場動作戲就發生在艾爾頓的家中，因為他極度多疑，所以把家設計成一個充滿陷阱機關的捕鼠器房子。既然拍攝了如此充滿「小鬼當家」風格的陷阱屋，被問及是否有興趣翻拍《小鬼當家》時，萊特忍不住笑說：「老實說，在你剛提到之前我從沒想過！」

訪問最後，萊特特別向台灣影迷喊話：「我從來沒去過台灣，但我很想去。你們會邀請我嗎？」他開朗聽到他在台灣有許多熱情影迷，他開朗笑著補充：「太好了，我真的很期待有一天能到那裡！」這位以節奏感與創意聞名的導演，正準備讓《逃亡遊戲》在新時代重新奔跑，帶領觀眾進入一場驚險又犀利的未來生存秀。電影將於11月12日在台上映。

