薛仕凌《與惡2》被母要求造假病歷閃兵！「媽媽」楊貴媚現身回應

楊貴媚今出席天主教中華聖母社會福利基金會公益活動。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕演藝圈閃兵風暴持續延燒，金鐘戲王薛仕凌前天主動到案說明，經檢方訊後，依妨害兵役及偽造文書罪嫌以30萬元交保。有網友翻出他曾在之前出演《我們與惡的距離》第二季中，飾演媽媽的楊貴媚要他造假病歷閃兵，竟然跟現實超符合，讓網友忍不住直呼戲如人生。楊貴媚今出席天主教中華聖母社會福利基金會公益活動，被問起此事，她提到40閃兵原因她不清楚，「但我開心他用成熟心態面對這件事，我覺得很棒。」

據悉，薛仕凌僅坦承曾與閃兵集團首腦陳志明聯絡，但強調未使用陳志明提供的方式逃避兵役，不認「刻意閃兵」一事，檢方認為兩人說法仍需進一步調查。楊貴媚認為人的身體每個階段都不太一樣，她不清楚薛仕凌心情跟身體轉變的過程，「他願意面對是成熟男人的心態」，希望大家能給這些主動面對閃兵的人一些體諒。

楊貴媚認為薛仕凌主動認錯的行為很成熟。（記者陳奕全攝）

薛仕凌在《我們與惡的距離》第二季中，與楊貴媚飾演傳統政治世家母子，薛仕凌飾演立委高政光，楊貴媚飾演資深議員高張玉敏。其中一段是楊貴媚想讓兒子畢業後直接進軍政壇，說服薛仕凌逃兵，還想要求醫生好友周渝民幫忙造假病歷。

然而這段劇情剛好跟薛仕凌閃兵的現實超符合，楊貴媚感嘆：「對啊，戲如人生，我們在拍的也覺得這樣」，會認為編劇呂蒔媛是預言家嗎？她尷尬回：「我不知道耶，應該都是巧合吧。」

至於閃兵藝人是否該追回三金獎盃？她指出無論金鐘、金馬或是金曲，這些都是良性競爭，每一年評審都不一樣，「我們尊重評審，不要因為這些事影響（結果）。」她認爲先前一直稱「藝術跟政治不要掛在一起」，希望大家能用這樣心態對待自己工作，畢竟每個節目都付出很大的心血跟努力。

這段發言是否代表私德和演藝表現不應該扯為一談？她轉頭看了導演葉天倫，頗爲為難表示「我不知道怎回答」，解釋先前捷運讓座議題她被網友罵，因此不敢多言。

