娛樂 最新消息

《中文怪物》日籍女星遭罵心機 麻由揭拍攝秘辛「私下對話曝」

麻由因參加《中文怪物》人氣高漲。（記者胡舜翔攝）麻由因參加《中文怪物》人氣高漲。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕日籍女星麻由前陣子因參加《中文怪物》人氣高漲，最近則擔任緯來新選秀節目《宇宙啦啦隊》的海選主持人不過她卻因為節目剪輯關係，被誤會與同樣來自日本的選手早川小百合不合，還被網友罵「心機」，她昨（5）日受訪也還原過程。

麻由在參加YTR「酷的夢」打造的實境節目《中文怪物》後人氣翻倍，節目中小百合發現麻由與愛子彼此互捧中文能力，但卻完全沒有提到她，讓她心生被欺負的感覺，麻由則說兩人完全沒有不合，強調這是節目為效果所做的剪輯，「但後來也想到應該要講到每個人名字才對，這樣才周全，那四天拍攝非常高壓，可能當下自己也會比較敏感一點。」

麻由澄清與小百合不合一事。（記者胡舜翔攝）麻由澄清與小百合不合一事。（記者胡舜翔攝）

至於被網友罵很心機會不會走心，麻由則說不會因此難過，「酷有聯繫我，跟我說網友會有不同面向的想法，叫我不要太擔心，而且正面留言大於負面流言，我的知名度也提高很多。」

她也提到自己是主動去報名參加《中文怪物》的，「很喜歡中文，能夠透過中文認識很多人很開心，原本以為自己中文很好，結果其他人也很厲害，我要繼續努力。」如今她因節目衝高人氣，緯來也給她很多資源機會，她也說跟五年前比起來工作至少多了1、2倍。

