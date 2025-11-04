自由電子報
娛樂 最新消息

陽帆愛妻防小三出狠招！「異性電話秒刪」助理無辜背黑鍋

〔記者林欣穎／台北報導〕Sandy吳姍儒代班搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，近期加入生力軍薔薔，本集以「以愛之名開啟地獄副本，復仇也要有儀式感！」為題，邀請何妤玟、沈怡岒、Julie、方慈聲、李新及班底吳小可，分享自己最得意的「復仇記」。

Julie為防小三出狠招，陽帆手機異性全遭殃。（東森綜合台提供）Julie為防小三出狠招，陽帆手機異性全遭殃。（東森綜合台提供）

Julie在節目上揭露自己「防小三」的一招，她坦言，只要發現老公陽帆的手機裡有不熟的女性名字，就會立刻刪除。沒想到有次誤刪製作人聯絡方式，導致帆哥一頭霧水，詢問助理時，她還臉不紅氣不喘地裝傻，反過來教育助理：「你是不是動過他手機？下次要先講喔！」高超演技讓助理背黑鍋，令現場驚呼連連，何妤玟更笑喊：「這根本是做賊的喊抓賊！」

薔薔抓包男友曖昧訊息，反拍片賺錢，將傷痛變收益。（東森綜合台提供）薔薔抓包男友曖昧訊息，反拍片賺錢，將傷痛變收益。（東森綜合台提供）

而提到加聯絡方式，向來火爆坦率的薔薔也有話要說。她怒曝曾發現男友與餐廳女員工互加聯絡方式，對方還傳訊息：「很開心今天你們能夠來」，男友甚至按下愛心！薔薔怒火中燒，直接用男友手機回訊質問，並拍片紀錄成內容素材，表示「絕對不會把傷痛默默留給自己，肯定要把它發揚光大變成自己的利益！」此話一出全場笑翻。何妤玟大讚：「還能賺錢太聰明！」派翠克也追問：「妳影片有開營利嗎？」薔薔自信回：「當然開啊，還放業配呢！」引爆全場爆笑。

