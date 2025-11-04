自由電子報
娛樂 電視

出軌不是小事！王湘涵曝曾與「準離婚事主」合作：說來諷刺

〔記者侯家瑜／台北報導〕金鐘兒少主持人王湘涵走過老公「小兵」薛紀綱外遇風波兩年，近日疑似又見范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌王子，她有感而發在社群寫下千字長文，以自身經歷呼籲世人要珍惜羽毛、面對錯誤，字字鏗鏘、道盡心酸。

她開篇直言：「不管你的身分是什麼，都應該愛惜羽毛吧。」並反思外界對演藝圈的偏見：「常常有人說公眾人物應該以身作則，也有人說演藝圈就是亂，缺乏道德邊界感，但我認為無論任何職業，都沒有高低貴賤之分，真正有差別的，是品格與價值。」

王湘涵痛批出軌不是小事，親揭婚變傷痛字字血淚。（翻攝自臉書）王湘涵痛批出軌不是小事，親揭婚變傷痛字字血淚。（翻攝自臉書）

她語重心長地指出：「不會因為出軌只出了個5678次，在生命的長河裡算不了什麼大事，『出軌』就變成可以為之的小事了吧？說穿了，就是人性格上的軟弱。」更呼籲不是公眾人物就得被放大檢視，民眾百姓就可以從寬看待，強調道德應是一體適用。

王湘涵還提到，曾與「準離婚事主」在節目上合作，「那是一個couple主題，兩人新婚燕爾；說來諷刺，我當時正處於自己的風暴當中。」回憶自己當年為家庭與工作掙扎，她坦言：「不說比說出來更痛苦，是因為還願意包容。因為我有孩子，是的，就是一個這麼老派卻真實的原因。」

她也指出感情崩壞後的現實殘酷：「對方會怨懟妳諸多不是，妳開始自我懷疑，天哪，我的缺點怎麼這麼多！」但她仍相信「願意」是關係的根本：「『願意』在關係中相處的兩個人，是即便妳的缺點像星星一樣多，我也能看見那太陽般的優點。」

最後她以一段話結語：「看戲簡單，吃瓜容易，但願給在過程中不容易的人一點同理。演藝圈也只是一種職業，請拿出良心來面對工作，不要讓大家再說『貴圈很亂』，時間洗一洗就白。」

