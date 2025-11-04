自由電子報
娛樂 日韓

少女寫信告白被劃「NO」！《POCKET》重燃年少暗戀心事

〔記者鍾志均／台北報導〕導演王傢軍最新短片作品《POCKET》描繪一段青春期的衝動、倔強與彆扭，由宸頤飾演的高中女生，暗戀男生死黨吳翰林，讓她回憶起小學曾寫信給喜歡的人，卻慘遭拒絕被說「NO」的悲痛經歷。

《POCKET》由吳翰林（左）、宸頤詮釋一段青春戀情。（柒月柒日電影有限公司提供）《POCKET》由吳翰林（左）、宸頤詮釋一段青春戀情。（柒月柒日電影有限公司提供）

《POCKET》從一個穿體育服的女生跟一個穿裙子的男生相遇展開，透過兩人對話，可以體會女生默默喜歡著男生，但她連告白都沒說出口，緣分就已無疾而終。

宸頤在片中揣摩暗戀「男生死黨」的少女心境，她為此回家試寫一封告白信，更想起小學跟別人告白被拒絕的往事，她笑說：「我在信中請他勾Yes、No，收到回信打開，看到打勾的那一格是No。」吳翰林則有收過告白信，也有寫信對女生示愛的經驗，直說：「當時緊張到不行，手心直流汗。」

《POCKET》封面海報。（柒月柒日電影有限公司提供）《POCKET》封面海報。（柒月柒日電影有限公司提供）

導演王傢軍曾榮獲金穗獎最佳劇情片、釜山短片影展大獎，此次新片《POCKET》挑戰全新風格，入圍今年第15屆「金片子大賽」一般獎，正在開發籌備長片版本。

製片人郭若琦表示「有兩位很棒的演員跟主創團隊們的加持，以及邀請知名龐克樂團BB彈參與主題曲，都是這部短片製作上新的實驗與嘗試。」

