戀愛實境變「薪情對決」！TXT秀彬也怕輸給姐姐

〔娛樂頻道／綜合報導〕KBS戀愛實境節目《姐姐對我來說是女人》（누난 내게 여자야）中，主持人、韓團TOMORROW X TOGETHER人氣成員秀彬對「年下男」的煩惱「如果和姐姐在經濟能力上差距太大，會感到自卑」深表共鳴。

3日將播出的節目中，年下男成員金武鎮、金尚賢、金賢俊、朴尚元的關注焦點，全在姐姐們的「能力」上。

秀彬認為男女雙方經濟實力差距會帶來負擔。（翻攝自YouTube）

節目中，4位年下男聚在一起猜測姐姐們的職業；與朴藝恩一對一約會過的尚賢表示「藝恩小姐給人感覺像是拉小提琴之類的樂器演奏者，她說自己有長期從事的興趣。」武鎮則猜測：「感覺像是芭蕾舞者，應該是跳舞相關的工作吧。」

尚賢打趣說：「搞不好她是律師…或者是我們認識的『老闆級人物』吧？」講著講著，紛紛擔心起姐姐們的「能力值」太高。隨後尚賢拋出問題：「如果女朋友賺得比自己好很多，會怎樣？」

尚元苦笑回答：「你是問我願不願意當家庭主夫嗎？」賢俊與尚元都表示：「我還是比較希望自己賺得比較多。」尚元補充：「我還是有點想要當家裡主人的那種慾望。」

此時秀彬附和：「我會感到有點畏縮，以年下男的年齡來看，頂多是剛出社會的新鮮人，甚至還是準備找工作的階段，他們絕對不會想靠姐姐出錢約會。」

