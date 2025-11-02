自由電子報
娛樂 最新消息

蔡依林唱大巨蛋不倒數原因曝光 被問嘉賓鬆口說了

「Jolin」蔡依林在北流廣場舉辦全新專輯《PLEASURE》簽唱會，現場人山人海。（記者潘少棠攝）「Jolin」蔡依林在北流廣場舉辦全新專輯《PLEASURE》簽唱會，現場人山人海。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Jolin」蔡依林人氣發燒，今（2日）在北流廣場舉辦全新專輯《PLEASURE》簽唱會，現場湧來至少5千位粉絲，今年底她將首度站上台北大巨蛋開唱，12月30日、31日及明年1月1日要連唱3天，期間雖然遇到12月31日跨年夜，不過她提早預告不會延後開唱以便在午夜和歌迷倒數迎新年，她也解釋原因。

Jolin透露演唱會不倒數原因。（記者潘少棠攝）Jolin透露演唱會不倒數原因。（記者潘少棠攝）

儘管歌迷都期盼能和Jolin在跨年夜晚一起倒數迎向2026年，但是Jolin幽默談到，要早點唱完，讓大家有最好狀態，「大家趕快回家睡覺！」事後受訪她也想到過去的經驗進一步解釋：「我在台上還在唱，會很緊張有沒有把握時間倒數，上次剛好唱到換歌橋段，感覺沒辦法好好慶祝，要配合節奏，不如大家自己嗨。」

另外Jolin也透露：「因為我一月一日還要唱。」另外被問到回家會不會有自己的形式跨年，她說：「有時演唱完要馬上關機不容易，沒有設想要不要倒數。」

Jolin也覺得搶票真的很難。（記者潘少棠攝）Jolin也覺得搶票真的很難。（記者潘少棠攝）

另外歌迷擔心搶不到票，Jolin說：「搶票真的很難。」有歌迷建議購票可先出題目，避免黃牛搶票，也讓真正粉絲有更高機票買到票，但Jolin擔心如果出題目，「太難會被罵，我也怕自己答不出來。」另外關於演唱會是否會邀請嘉賓？Jolin說：「目前沒有嘉賓，完全沒想到這題。」強調想先把演唱會內容備好。

