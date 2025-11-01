自由電子報
娛樂 最新消息

強碰南韓天王GD！理想混蛋攻蛋秒殺 雞丁甩肉10公斤露面了

理想混蛋演唱會。（記者王文麟攝）理想混蛋演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新生代夯團理想混蛋成軍8年，今起連2天攻蛋，儘管強碰南韓天王GD的大巨蛋演唱會，門票同樣秒殺，吸引2萬2千名小混蛋（粉絲名）朝聖，票房進帳台幣4300萬元。

主唱雞丁染上鮮豔橘髮、成功甩肉超過10公斤。雞丁開心喊話：「今天是屬於我們的夜晚，也是屬於台下每一個人的夜晚，謝謝你們頑強的手速，在秒殺之中搶到票，謝謝你們成就我們的第一場小巨蛋、第一場萬人演唱會。」阿哲則說：「這是我們的夢想，終於實現的一天！終於站上這裡了！台北小巨蛋！」

理想混蛋從校園的吉他社出發，團員出道8年來一步步築夢踏實，終於完成了攻蛋夢想。今晚他們化身科幻感十足的音樂使者，從環繞舞台四角登場，配戴墨鏡帥氣現身，接連飆唱《天真世界的叛徒》、《頑強》揭開序幕，接著以衝破4,300萬點擊神曲《離開的一路上》引爆萬人大合唱。

為了這次的小巨蛋首秀，團員們全力以赴。雞丁為演出瘦身、染髮，可沛與他特別訂製全新專屬麥克風；建廷勤健身維持壯碩體態；阿哲專注音樂改編，希望帶給歌迷聽覺驚喜。可沛打趣說：「第一次萬人演唱會，總不能不用心吧？辦兩場都快賠錢了！」即使票房亮眼，團隊仍將大部分收入投入製作，誠意十足。

