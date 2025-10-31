轉播NBA脫口「王子最近較夯」惹議！體育主播張立群誠懇發聲獲全網挺爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕緯來體育台主播張立群今（31日）上午轉播NBA金州勇士與密爾瓦基公鹿的比賽時，提到球員Taurean Waller-Prince，脫口一句「王子是最近一個比較夯的名詞啦。」由於正值范姜彥豐控訴妻子粿粿與「王子」邱勝翊婚內越界的事件延燒，這句話立刻被部分觀眾解讀為「消費他人私事」引發輿論。針對此事，張立群也親上火線做出回應，誠懇態度更獲球迷、觀眾們一面倒力挺。

緯來體育主播張立群播報經歷橫跨25年。（翻攝自臉書）

緯來體育主播張立群，播報經歷橫跨25年，至今已累積逾6000場賽事轉播，包括NBA總決賽、2024年東京巨蛋世界棒球12強賽冠軍賽，他以結合時事與綜藝感的播報風格著稱，在評審過程中著重引導選手掌握語速節奏與情感層次，提供精準而實用的建議。未料，有觀眾今在社群上控訴，「主播張立群提到場上球員 Taurean Waller-Prince 時，說了一句『王子是最近一個比較夯的名詞啦。』接著與球評許總笑出聲來，並馬上補了一句『沒事沒事。』這句『玩笑』讓我非常不舒服。」

網友發文全文以及張立群回覆。（翻攝自Threads）

該名觀眾表示，主播在體育轉播中開這樣的玩笑，模糊指涉娛樂圈爭議人物讓人感到不適，直言「這不只是口誤，而是消費他人私事的幽默。」而自己當下也在聊天室留言「請立群主播自重」後，遭其他球迷攻擊貼上「女拳」、「正義魔人」、「老阿姨」等標籤。對於遭到質疑，張立群親上火線在留言區給予回應，「謝謝，如果讓您不舒服，我個人會檢討改進。」不僅如此，張立群爾後更再度發文表示，近日因父親住院偶爾需要陪病，一方面公司的轉播賽事繁重，還有被公司付予的其他方面，坦言「或許我也需要一個出口。」

同時，張立群也感謝觀眾過去的勉勵與指教，盼球迷們未來能夠繼續鞭策及給予建議，他的誠懇發聲也獲得輿論一面倒力挺，大批網友湧入留言區為他打氣，「立群哥很棒！有些人就是反應過度，請繼續維持」、「立群哥完全無需道歉！」、「辛苦了，立群哥加油！」體育主播出身的吳怡霈也發聲力挺「包哥之所叫包哥，是全才通包！挺！一切保重，爸爸也是。」更有球迷表示他的專業態度有目共睹，呼籲外界「別把無心話擴大解讀。」

