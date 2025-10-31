王瑞霞35年玉女形象破功！荒山亮曝她私下面：反差超大

〔記者林欣穎／台北報導〕王瑞霞、荒山亮與黃鐙輝、王宇婕拍攝東森旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，明（1）日晚間將播出全新「南投之旅」，節目中，荒山亮透露雖然認識王瑞霞近三十年，但這次才看見她不為人知的一面，王瑞霞則直喊這次來《花甲》將她35年來維持的形象破功。

荒山亮（左）爆料王瑞霞「超大反差」，王瑞霞大喊被騙來。（東森綜合台提供）

荒山亮說，一直以為跟霞姐很熟了，這次才發現她真實地一面反差這麼大。王瑞霞則笑回：「35年來我都維持楚楚可憐的樣子，我用心培養的優雅氣質，這次完全都毀了！但這次的感覺我覺得脫胎換骨，跟你們一起錄影這幾天重新認識亮哥，一起唱歌那麼多年，看到他其他面向，大家可以期待一下！」

請繼續往下閱讀...

荒山亮也表示：「認識到不同的自己，之前也錄過旅遊節目，就覺得衣服穿漂亮點就好，特別準備新衣新鞋，結果第一天就都髒了。《花甲》真的是很不一樣的旅程，對我這個年紀來說是很大的突破，很難得還能在過程中交到很好的朋友，而且是非常真誠的過程，希望大家要來看節目。」

王瑞霞（前排左起）、王宇婕、黃鐙輝、荒山亮一同探索南投之美。（東森綜合台提供）

王瑞霞更笑稱自己是被騙來的，「他們只跟我說每天的餐會多一點，我就想說就少吃一點啊！跟我說比較激烈性的活動，若是涉水也不會超過膝蓋，再高差不多幾公尺而已，也不會有跳下去的只有站在高處往下看，我就想說應該很輕鬆。頂多告訴我要帶一些必備的東西。但我也很期待，我是第一天的領隊帶大家吃美食，結果到第二天以後覺得怪怪的，雖然每一步狀況都讓我覺得我很緊張，但其實很期待跟開心。」

黃鐙輝則大讚王宇婕個性很真誠：「她給我的印象就是偶像歌手，漂亮的跟一朵花一樣，從偶像劇爆紅後，什麼角色都能駕馭。這次認識她之後，覺得她很真誠地過每一秒，欣賞她的直爽，她甚至一直覺得會不會造成大家困擾，我想跟宇婕說妳的每個笑都直擊我的心臟，因為妳的笑我也開心了起來。」

黃鐙輝（左）直呼王宇婕笑容「直擊我心臟」，王宇婕曝他超強天賦。（東森綜合台提供）

王宇婕則說：「黃鐙輝一直給我在銀幕上嘻皮笑臉的印象，現在才知道他是想很多心思細膩的人，也發現他好多天賦，會寫詞還幫我們寫主題曲，居然在上廁所時想出來的，真的讓我很驚喜。」荒山亮更在一旁大讚：「不只有我會寫詞，鐙輝寫歌真的也很棒！」王宇婕也分享這次是第二次參與《花甲》，兩次感受很不一樣，「這次我以為會長大成熟許多，不會再有太多離別感傷的情感，但沒想到還是一樣的感受，這次也真的很感謝你們。」

被問及對這次旅程的感觸，荒山亮則用一句話總結這次旅程，「從優雅的心曠神怡，到全身痠痛半夜抽筋，到心驚膽跳、心痛、心碎，然後崩潰，最後是感動的驚喜。我覺得《花甲》不是一個節目，它甚至是一個旅程過程，讓自己重新認識自己的非常好體驗。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法