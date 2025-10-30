王子捲出軌風波惹議 網喊好友「模範夫妻」周杰倫昆凌切割

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫身邊朋友近期陸續出事，先傳出魔術師友人蔡威澤疑似代操比特幣卻扯出上億金錢糾紛，氣得周董上網「尋人」，也取消關注蔡威澤。現在又爆出，周董和老婆昆凌的共同好友「王子」邱勝翊，捲入粿粿和老公范姜彥豐的婚姻風暴，甚至在范姜怒斥「道德淪喪，婚內出軌」時，特別標記王子，讓網友心急開始向周董喊話：「快切割！」

周杰倫（左起）、昆凌，曾邀王子（右三）一起去打高爾夫球。（翻攝自IG）

范姜彥豐和粿粿結婚3年就爆出婚姻危機，目前兩人處於分居狀態，也協議離婚但尚未達成共識，王子被指控是粿粿「婚內出軌」對象，他也在昨天發出聲明道歉，並提到：「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線。」

請繼續往下閱讀...

周董和昆凌在演藝圈一直被網友視為模範夫妻，感情甜蜜，而過去昆凌除了安排王子兄弟一起去大巨蛋看周董演唱會，另外也邀過王子一起去打高爾夫球，甚至曾傳出，昆凌大方將自己花5千萬買下的內湖豪宅，免費讓王子兄弟住。

昆凌（右）曾安排王子（左）去大巨蛋看演唱會。（翻攝自IG）

對於周董夫婦共同友人王子在粿粿尚未離婚狀態下，捲入粿粿和范姜彥豐的婚姻危機，熱心網友在社群熱烈討論，希望周董儘快與王子切割，不過網友也發現，目前周董夫婦的社群帳號還是有追蹤王子。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法