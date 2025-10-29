ENHYPEN快閃店藏滿心意 台北17天限定開跑

ENHYPEN快閃店韓國站。（鑫羿文創提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣男團ENHYPEN出道5週年，在台為期17天的快閃店將於10月31日在台北南港Lalaport正式揭幕！

此次快閃店以ENHYPEN 7位成員（Jungwon、Heeseung、Jay、Jake、Sunghoon、Sunoo、Ni-ki）「想與 ENGENE（官粉名）一起使用的物品」為主題，透過成員個人品味與個性，結合屬於他們的生活風格，傳達「希望在日常中與粉絲時刻相伴」的意涵。

ENHYPEN出道5週年，快閃店將登台。（鑫羿文創提供）

成員親自參與設計，從暖心實用的設計概念，到專屬細節的誠意巧思，相信ENGENE能透過每件週邊商品感受ENHYPEN成員獨特創造力。

其中隊長Jungwon設計以「마음이（心意）」為靈感的睡衣與地毯；Heeseung則推出可自由客製化的鑰匙圈與胸針套組；Jay設計了展現個人日常風格的短袖T-shirt與圍裙。

Jake則挑選了自己常用的項鍊與保溫杯；Sunghoon創作了以「白色小狗」為靈感的連帽外套與公仔鑰匙圈；Sunoo推出了可愛的毛帽與療癒滿滿的氣氛燈。

「Artist-Made Collection」快閃台北活動主視覺。（鑫羿文創提供）

Ni-ki則親自以手寫字與自身照片設計了飛行外套及香氛蠟燭。另外，快閃店期間只要購買一件指定成員設計的商品，就可獲得該成員海報一張，買越多送越多可以累計。

