娛樂 電視

吳怡霈控航空客服「不耐煩拒給建議」 網友反嗆：服務業都懂

〔記者邱奕欽／台北報導〕吳怡霈近日在Threads上抱怨航空公司客服態度冰冷，讓她氣得直呼「一秒腦神經斷掉」，她表示自己向來對該航空公司印象良好，卻在致電詢問票務細節時，遇上一位語速極快、語氣不耐的客服人員，對方不僅壓力爆棚，還拒絕提供任何建議，讓她當場掛掉電話，感嘆：「到底為什麼要這樣說話？」不過此番言論，卻引來不少從事服務業網友的批評。

吳怡霈分享遭航空客服冷回應。（資料照，三立提供）吳怡霈分享遭航空客服冷回應。（資料照，三立提供）

吳怡霈透露，當時在通話中一度請對方放慢速度，並解釋「資訊量太大」希望能得到專業協助，沒想到遭冷回「這是旅客自己的選擇，我不會給意見。」這讓她感到相當挫折，也無奈感嘆「我們就是因為不了解，才會致電詢問！」她認為客服與旅客間的資訊落差應以耐心化解，專業不該等於冷漠。冷靜幾分鐘後，吳怡霈再撥一次客服專線，這次遇到另一位語氣溫柔、主動提供3種解法的客服，讓她感動直喊「謝謝妳，又拯救了我週末的心情！」

吳怡霈分享自己的經歷後，許多從事服務業、客服業的網友紛紛指出，「客服不能給建議很合理啊」、「因為他雞婆給出意見，出事了也只會被客訴而已！」、「服務業都懂，不給建議比較安全」、「很多客人一出問題就說『是你們員工叫我這樣做的！』」討論熱度延燒，有網友甚至坦言「客服真的不容易，能遇到願意多說幾句的都是奇蹟！」

