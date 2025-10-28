「百億千金」江齊爆「春夢」親熱對象曝光 她曝被鬼壓床驚魂經驗

程予希（左起）、李沐、曾敬驊、江齊出席Netflix懸疑影集《如果我不曾見過太陽》記者會。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「百億千金」江齊今（28日）與曾敬驊、李沐、程予希出席Netflix影集《如果我不曾見過太陽》宣傳活動，她日前被爆與《有病才會喜歡你》搭檔詹懷雲假戲真愛，受訪澄清兩人只是朋友，被問到是否有進一步發展，她笑得有些尷尬：「就還是朋友啦，最近比較少聯絡。」

傳江齊身家破百億、是幼教界大亨江道生的女兒，她低調回應。（記者王文麟攝）

江齊身家破百億、是幼教界大亨江道生的女兒，她低調表示：「那個新聞有點誇大了。」並說家人很支持她的演藝路，不希望外界關注影響工作。她在《如果我不曾見過太陽》角色情緒壓抑、拍攝期又長，她笑說壓力大時惡夢也跟著來：「每次要進新劇組就會特別緊張，拍幾天習慣了就好。」雖然拍戲辛苦，她仍堅定表示：「我真的很喜歡表演，不想讓家人為我擔心。」

江齊劇中做春夢，夢到自己和飾演「暴雨殺人魔」的曾敬驊親熱，她表示自己常做惡夢，坦言多年來飽受睡眠障礙所苦，「我很常被鬼壓床，後來才知道那是身體和心理沒配合好」，她回憶大學時曾夢中夢被壓、開門又回到床上的離奇情景，「那次真的超可怕」，醫生診斷她是睡眠障礙與自律神經失調，建議以調整呼吸和作息改善。

江齊分享與曾敬驊、李沐、程予希合作的感受：「對曾敬驊的第一印象是靦腆又帶點叛逆，合作後發現他雖然安靜，眼神卻充滿故事感，尤其在接見室的兩場戲中，被他肢體與眼神微妙的變化深深吸引。」

江齊分享與曾敬驊、李沐、程予希合作的感受。（記者王文麟攝）

江齊也分享到，一直覺得李沐是個真誠、古靈精怪的女孩，拍攝後則更覺得她善良貼心、熱情開朗，尤其在寒冷天氣中穿著短裙制服對戲，完全被李沐專業的眼神完全帶入戲中，感到非常敬佩。而程予希是一個獨立、細膩又有想法的人，讓人很自然地想靠近她。

影集的開頭以「周品瑜」的視角出發，帶領觀眾踏入《如果我不曾見過太陽》這個世界中。而飾演紀錄片企劃周品瑜的江齊則是全劇關鍵人物。江齊分享：「當時導演要我不要做任何準備，我也沒有拿到全部的劇本，所以其實在演出時，很多的疑惑感是真實的，我真的不知道發生了什麼事！但我很喜歡品瑜的個性，單純、積極、且直接。她是一個特別的存在，因為她的堅持，全心投入拍攝的紀錄片，而推進了整個故事。」

