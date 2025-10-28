自由電子報
娛樂 電影

76歲許紹雄逝世影迷不捨 「綠葉王」這些經典角色港片迷永懷念

〔記者許世穎／專題報導〕人稱「Benz哥」的資深港星許紹雄昨（27）日傳出病危，稍早港媒已報導，他因癌症引發器官多重機能衰竭於今日凌晨安詳離世，享壽76歲，消息由其家人透過好友黎芷珊向媒體公布。

許紹雄曾在不少香港影視作品中演出，一直是香港影視圈的金牌綠葉，也被稱為「綠葉王」，從1972年計起，演出過過百部經典港劇，近年最為人津津樂道的，必定是2014年港劇《使徒行者》中飾演的「覃歡喜」歡喜哥一角，他更憑該角色拿下TVB《萬千星輝頒獎典禮2014》「最受歡迎電視男角色」獎項，之後也在電影版還有兩部港劇續集中繼續登場。

許紹雄在2014年港劇《使徒行者》中飾演的歡喜哥，成為他的代表作之一。（翻攝自YouTube）許紹雄在2014年港劇《使徒行者》中飾演的歡喜哥，成為他的代表作之一。（翻攝自YouTube）

入行多年許紹雄雖然很少擔任男主角，但就算是擔任配角，每次出場都非常搶鏡，也和導演杜琪峯數度合作，包括《暗戰》系列、《向左走‧向右走》、《大事件》、《龍鳳鬥》、《放‧逐》等片都可見其身影。

許紹雄的經典電影角色包括《暗戰》系列的「重案組總督察」黃啟法，每次出場都愛說「我是重案組總督察黃啟法，你們已經被重重包圍了，限你3分鐘之內棄械投降！」

許紹雄在《暗戰》中總愛說「我是重案組總督察黃啟法」。（翻攝自YouTube）許紹雄在《暗戰》中總愛說「我是重案組總督察黃啟法」。（翻攝自YouTube）

還有《新紮師妹》的「鍾Sir」，片中一場差點身分露餡的戲，他面不改色對今年7月剛逝世的周驄說出「鍾Sir是我的名字，其實我全名叫做方鍾Sir，方中信也是我們的親戚」，更自創「Sir」字，笑翻眾人。

許紹雄在《新紮師妹》面不改色說「其實我全名叫做方鍾Sir，方中信也是我們的親戚」。（翻攝自YouTube）許紹雄在《新紮師妹》面不改色說「其實我全名叫做方鍾Sir，方中信也是我們的親戚」。（翻攝自YouTube）

《新紮師妹》鍾Sir自創「Sir」字。（翻攝自YouTube）《新紮師妹》鍾Sir自創「Sir」字。（翻攝自YouTube）

他也是《我家有一隻河東獅》的蘇東坡，一場「蘇東坡演詞會」（演唱會的概念），他唱著《水調歌頭》風靡萬千少女，連皇上都來捧場。最搞笑的是他為了幫忙古天樂飾演的陳季常在張栢芝面前做戲，虧他怕老婆的「鄙視你」手勢也是片中經典。

許紹雄（左二）在《我家有一隻河東獅》飾演蘇東坡，「鄙視你」手勢也成經典。（翻攝自YouTube）許紹雄（左二）在《我家有一隻河東獅》飾演蘇東坡，「鄙視你」手勢也成經典。（翻攝自YouTube）

願許紹雄一路好走。

