確定了！五月天公布新年快樂台中跨年場 阿信親自發出邀請

五月天年底將到台中舉辦跨年演唱會。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌迷期待的五月天跨年演出，今（28日）正式公布所有場次，地點則將回到台中洲際棒球場，讓歌迷又有機會喊出「安打安打全壘打」的快感。

今天早上阿信親自在社群發出邀約：「一起跨年吧！」五月天帶著6場5525+1主題「回到那一天」25 週年巡迴演唱會，和歌迷一起迎向2026年，這次台中站「新年快樂版」，將回到5525演唱會的起點，演出場次則從今年12月27、28、31日，唱到2026年1月1、3、4日，地點在台中洲際棒球場。

五月天演唱會內容陸續獲得多種獎項肯定。（相信音樂提供）

不僅演唱會，五月天也將耗資七位數台幣，在台中打造「MAYDAYLAND」，特製5大球和相關造景物，讓歌迷去看演唱會之外，也能到台中多個景點拍照「打卡」。

五月天「回到那一天」25 週年巡迴演唱會華麗與壯觀的舞台視效，不僅讓歌迷印象深刻，也陸續獲得世界級French Design Awards、if Design Award、TITAN Innovation Award、A’ Design Award等獎項肯定，至今共獲9獎殊榮，這些豐富內容也將到台中站與歌迷共享。

五月天公布台中跨年演唱會場次。（相信音樂提供）

五月天5525+1「回到那一天」25週年巡迴演唱會台中站新年快樂版門票，將於11月9日在拓元售票系統正式開賣，上午9:30開賣親子套票區， 10點開放玉山卡友專區門票，11點則全面開賣。

