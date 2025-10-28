（專訪）楊謹華結婚7年求子未果！嘆25歲就當「單親媽媽」 真心話曝光惹心疼

楊謹華《看看你有多愛我》專訪（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／專訪〕新科金鐘戲后楊謹華在八大、Hami Video影集《看看你有多愛我》飾演網紅媽媽，她自曝從25歲就開始演媽媽，打趣說：「可能我長得比較成熟，兒女成群了。」談到現實中當媽媽的念頭，她語氣堅定：「我沒有放棄！」

楊謹華演媽超過5次，曾敬驊、陳姸霏、宋芸樺、林思廷、詹子萱等人都是她的「孩子」。她笑稱「生最多」的一次，是2016年《滾石音樂愛情故事－新不了情》，一口氣飾演四寶媽，最早當媽則是2002年的《聖夏零度C》飾演單親媽媽。被誇兒女「男帥女美」，她得意笑回：「不得了，也要看媽媽是誰。」

楊謹華《看看你有多愛我》專訪（記者潘少棠攝）

47歲的楊謹華與石油設備供應商Ben結婚7年，多年嘗試求子未果，但從未放棄，「任何時刻都很想當媽媽，之前也試過人工方式。」她近年專注於拍戲，唯一能做的就是調養身體、養成早睡早起。

她透露前陣子在進劇組拍戲，連續三週「晚上10點睡、早上5點起床」，拍戲讓她的生活作息變得規律，她每天精神超好、思緒也超清楚，「難怪老人家都說要早睡早起。」不過一殺青生活又打回原形，「我現在還是盡量12點前睡」。

楊謹華在《看看你有多愛我》公開浴缸是自己最安全的角落。（晴天影像提供）

楊謹華劇中吐露最安全的地方是浴缸，現實中則是家裡，羞喊：「不可能是我先生的懷抱吧？」大讚老公Ben是她100%信任的人，什麼心事都可以說，「他是最知道我心情、知道最真實的我，我可以把我內心的困惑、挫折都跟他說。」每次對表演有懷疑，她都會跟老公討論，對方也會給她最真實的建議，「但他從沒說過我不OK，能有一個這樣的伴很幸運」，她透露老公偶爾會到劇組探班，笑說：「他覺得我在片場和在家裡是兩個樣子，在家癱著、片場像勁量電池。」被問老公喜歡哪一個面向的她？她笑答：「他應該都可以吧，不行也來不及了。」

楊謹華自招在家狀態「超鬆」，已到有多鬆就有多鬆的境界，她有次收工累到沒力氣，回到家直接躺地板上，「真的太累了，我也不知道為什麼，就整個癱在那」，她甚至癱在地上懶洋洋的跟老公說：「我不想動了，可以幫我拿一下東西嗎？」模樣十分有趣。

楊謹華（右）在《看看你有多愛我》飾演兼具網紅光環與單親母職壓力的「陳怡安」，展現出豐富的表演層次。（晴天影像提供）

戲裡有一場她喝醉後直播帶貨，表示除了常演媽，也經常演到喝醉的橋段，被問到私下喝醉樣子？她大笑：「我會一直跳舞、唱歌，是偏搞笑的，我就很愛唱、很愛跳，平常也很愛唱，快歌、慢歌、台語歌我都可以，要看當下的氣氛，只是喝了酒會更放大。」她招認偶爾有喝醉哭的時候，多半是情緒累積，「有一陣子心情不好，喝了就哭，我覺得不行，喝酒應該是開心的事，所以那時就先停，等心情好再喝，不然身邊朋友也會擔心」。

對於角色是「網紅媽媽」，楊謹華坦言，過去沒有自媒體，她習慣活在鏡頭外，直到近年才慢慢學會放鬆，「我以前都會想這樣好不好看、會不會被笑，現在覺得沒關係啦！眼睛半開的照片我也發，反正我OK就好。」笑說演員本身也是娛樂業的一環。

楊謹華（右）在《看看你有多愛我》飾演網紅媽媽「陳怡安」。（晴天影像提供）

戲裡有一幕她被大女兒林思廷頂撞、怒喊「當初為什麼要把我們生下來」，楊謹華直言：「拍的當下，我其實是滿氣的，我坐在桌上，氣到全身發抖，因為劇中大女兒那個態度、表情，真的很令人抓狂。」她說自己過去雖然曾和家人吵架，但絕對不會說狠話傷人，「有些話一說出口就再見了」。

楊謹華是家裡的長女，功課、品性都被特別要求，也被規定放學不能在外逗留，有一定的門禁時間，她坦承高中曾叛逆離家出走，「我被管太嚴就跑出去住朋友家一週，但還是留電話給弟弟，以防萬一」，她現在回想起來覺得又好氣又好笑，強調：「就那麼一次啦！我平常也算很乖，父母說什麼我都好，不太敢反抗太多。」她笑說自己雖然叛逆，但還是怕死，「我還交代弟弟『不要跟爸媽說』，結果他還是講了」，現在的她已走過年少的壓抑與迷茫，笑得更自在：「有時候人生的挫折，過幾年回頭看，會感謝它。」

楊謹華在《看看你有多愛我》為了個性迥異、正值青春期的雙胞胎女兒煩惱。（晴天影像提供）

《看看你有多愛我》由六六喜喜股份有限公司、台灣連線股份有限公司、晴天影像股份有限公司、中華電信股份有限公司共同出品，葉天倫擔任監製暨導演，與導演廖堃言聯手執導，並匯聚金獎幕後團隊，包括監製葉丹青、編劇范芷綺、攝影指導葉紹麒、美術指導羅文璟等人，聯手展現台劇創作實力與製作能量。堅強卡司集結楊謹華、林思廷、詹子萱、紀培慧、古名伸、狄志杰、鍾承翰、李維維、李宗霖等實力派演員。11月2日起，每週日晚間8點八大戲劇台、Hami Video播出。

